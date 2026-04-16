Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri, 15 aprilie, că deciziile unor state membre ale Uniunii Europene de a intensifica producția și livrările de drone către Ucraina reprezintă o schimbare periculoasă în dinamica conflictului.

Potrivit instituției, această implicare extinsă a statelor occidentale ar contribui direct la prelungirea războiului și ar amplifica riscurile de securitate la nivel regional. Publicarea listei cu locații ar avea rolul de a descuraja aceste inițiative și de a transmite un semnal clar către guvernele implicate.

„Publicul european trebuie nu doar să înțeleagă clar adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității sale, ci și să cunoască adresele și amplasamentele exacte ale întreprinderilor ucrainene și mixte care produc drone și componente pentru Ucraina în propriile lor țări”, susține instituția rusă în comunicatul său.

Lista publicată de Ministerul rus al Apărării include o serie de orașe importante din Europa, dar și din afara acesteia, unde ar funcționa filiale sau parteneriate industriale legate de producția de drone pentru Ucraina.

Printre locațiile menționate se regăsesc Londra, Mildenhall și Leicester din Regatul Unit, München din Germania, Støvring din Danemarca, Riga în Letonia, Vilnius în Lituania, Hengelo în Țările de Jos, Mielec și Tarnów în Polonia, precum și Praga în Republica Cehă.

De asemenea, Moscova indică existența unor companii implicate în producția de componente pentru armata ucraineană în orașe precum Hanau (Germania), Madrid (Spania), Veneția și alte zone din Italia, dar și în Republica Cehă, Israel (Haifa și Or Yehuda) și Turcia (Ankara și Yalova).

Prin această listă extinsă, Rusia încearcă să contureze imaginea unei rețele internaționale de sprijin industrial pentru Ucraina, care ar depăși granițele Uniunii Europene și ar implica actori globali.

La scurt timp după publicarea listei, Dmitri Medvedev a transmis un mesaj pe platforma X, în care a mers mai departe decât comunicatul oficial al ministerului.

„Când anume loviturile vor deveni realitate, depinde de ceea ce se va întâmpla în continuare. Dormiți în liniște, dragi parteneri!”, a declarat acesta, sugerând explicit că locațiile menționate ar putea deveni ținte ale armatei ruse, în funcție de evoluția conflictului.

Formularea ironică și tonul amenințător au fost interpretate de analiști ca parte a unei strategii de presiune psihologică asupra statelor occidentale.

Nu este pentru prima dată când oficiali ruși recurg la astfel de mesaje. În ultimele luni, inclusiv Dmitri Medvedev a lansat în repetate rânduri avertismente la adresa țărilor europene și a NATO, în contextul sprijinului militar oferit Ucrainei.

Aceste declarații au fost, de regulă, formulate într-un registru ambiguu, combinând amenințări indirecte cu sugestii privind posibile consecințe militare, fără a anunța în mod explicit atacuri iminente.

Potrivit Reuters, astfel de poziționări fac parte din strategia de comunicare a Moscovei, care urmărește să influențeze opinia publică europeană și să creeze presiune asupra guvernelor occidentale.

În paralel, utilizarea dronelor a devenit un element central al conflictului din Ucraina, atât pentru operațiuni de recunoaștere, cât și pentru atacuri asupra infrastructurii militare și logistice.

Sprijinul acordat de statele occidentale, inclusiv prin furnizarea de tehnologie și componente, este considerat esențial pentru capacitatea Ucrainei de a-și menține rezistența pe front.

În acest context, reacția Rusiei vine pe fondul unei intensificări a războiului tehnologic, în care producția și livrarea de drone joacă un rol strategic major.