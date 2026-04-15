Rusia pregătește cadrul legal pentru posibile intervenții militare externe. Duma de Stat a Federației Ruse a aprobat în primă lectură un proiect legislativ care ar extinde cadrul legal pentru utilizarea forțelor armate ruse în afara granițelor țării.

Inițiativa ar permite președintelui Vladimir Putin să dispună intervenții militare externe sub justificarea protejării cetățenilor și intereselor Federației Ruse din străinătate.

Proiectul mai trebuie să treacă prin două lecturi suplimentare înainte de a deveni lege.

Potrivit documentelor legislative, măsura este prezentată ca un instrument de protecție pentru:

cetățeni ruși aflați în afara țării

companii și organizații rusești

persoane supuse unor proceduri judiciare externe

situații de „persecuție” sau detenție în alte state

Textul face referire inclusiv la decizii ale unor instanțe internaționale pe care Moscova nu le recunoaște, argumentând lipsa unei baze juridice internaționale acceptate de Federația Rusă.

Șeful Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, Andrei Kartapolov, susține că proiectul urmărește protejarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor ruși și ale companiilor ruse în fața acțiunilor externe considerate abuzive.

Această interpretare plasează legea într-un cadru de „apărare juridică extinsă”, care ar putea include, în practică, și utilizarea forței militare.

Inițiativa legislativă apare într-un context internațional tensionat, marcat de avertismente venite din partea structurilor de securitate occidentale.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a fost menționată în mai multe analize privind riscul de escaladare regională și posibile provocări în estul Europei.

De asemenea, experți ai Institutul pentru Studiul Războiului au indicat că Rusia ar fi intrat într-o etapă incipientă de pregătire strategică, caracterizată prin reorganizări militare și activități considerate destabilizatoare în proximitatea frontierelor europene.

Kremlinul a transmis recent că întreruperile serviciilor de internet mobil din Rusia sunt „temporare” și vor fi ridicate odată ce riscurile de securitate vor dispărea.

Declarația vine pe fondul unor perturbări extinse care au afectat milioane de utilizatori, inclusiv întreruperi prelungite în zona Moscovei, unde accesul la internet mobil a fost restricționat timp de aproape trei săptămâni în martie.

Autoritățile justifică aceste măsuri prin riscuri de securitate națională, susținând că rețelele mobile ar putea fi folosite pentru ghidarea dronelor ucrainene în eventuale atacuri.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), succesor al KGB, este instituția responsabilă de coordonarea măsurilor de securitate internă, inclusiv a restricțiilor digitale.

În paralel cu întreruperile de internet, Rusia a intensificat restricțiile asupra platformelor de comunicare:

WhatsApp, deținut de Meta Platforms , a fost complet blocat

, a fost complet blocat Telegram, aplicația preferată de mulți utilizatori ruși, a devenit tot mai dificil de utilizat

autoritățile acuză platformele de neconformare cu legislația rusă

Aceste măsuri au afectat semnificativ ecosistemul digital utilizat zilnic de milioane de cetățeni și companii.