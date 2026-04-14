Uzina Metrovagonmash din Mytishchi a confirmat că va livra peste 700 de vagoane de nouă generație, sub denumirea de model „Moscova-2026”, pe parcursul următorilor doi ani.

Acest proiect ambițios face parte din strategia de modernizare a infrastructurii urbane, punând un accent deosebit pe tehnologie, accesibilitate și feedback-ul direct al călătorilor.

Noile garnituri vin cu o estetică modernizată, caracterizată prin finisaje mate și faruri reproiectate dotate cu iluminare adaptivă, care se ajustează în funcție de condițiile din tunel. Însă cele mai importante schimbări sunt cele „sub caroserie”:

Suspensie inteligentă: Inginerii au dezvoltat un sistem de suspensie îmbunătățit, cu un design special conceput pentru a absorbi vibrațiile. Rezultatul este o călătorie mult mai silențioasă și mai lină, reducând disconfortul auditiv specific transportului pe șine.

Eficiență la peron: Una dintre modificările structurale majore constă în ușile mai largi. Această optimizare permite accelerarea procesului de îmbarcare și debarcare, reducând timpul de staționare în stații și fluidizând traficul la orele de vârf.

La interior, spațiul a fost reconfigurat pentru a oferi o senzație de deschidere, utilizând elemente transparente care măresc vizual volumul vagonului.

Sănătatea coloanei: Scaunele au fost înlocuite cu variante ergonomice ce oferă suport lombar , o dotare esențială pentru navetiștii care petrec timp îndelungat în tranzit.

Conectivitate optimizată: Porturile USB, vitale pentru utilizatorii de smartphone-uri, au fost relocate pe balustrade. Această schimbare nu este doar una de confort, ci și de siguranță, prevenind aglomerările în zona scaunelor.

Incluziune: Vagoanele din față sunt acum dotate cu rampe speciale pentru pasagerii cu mobilitate redusă, asigurând un acces facil și independent.

Deși Metrovagonmash nu a făcut publice cifrele exacte ale contractului curent, analiștii din sectorul feroviar estimează investiția la sume considerabile.

Estimare de cost: Luând în considerare prețul modelelor anterioare (precum „Moscova-2024”) și inflația, prețul unui singur vagon de generație nouă poate varia între 1,5 și 2 milioane de dolari. Astfel, pentru un contract de peste 700 de vagoane, valoarea totală a achiziției s-ar putea ridica la o cifră impresionantă, cuprinsă între 1,1 și 1,4 miliarde de dolari.

Misiunea modelului „Moscova-2026” este clară: transformarea metroului dintr-un simplu mijloc de transport într-un spațiu de tranzit premium. Prin integrarea tehnologiilor de reducere a zgomotului și îmbunătățirea ergonomiei, dezvoltatorii promit că noile trenuri vor ridica standardele de confort la un nivel greu de egalat în marile metropole europene.