Pe 25 martie 2026, Wizz Air a spus că a semnat un acord cu Immfly, o companie din Barcelona care oferă tehnologie pentru avioane. Scopul este să instaleze în aeronave un sistem digital care să includă internet, cumpărături la bord și servicii de date operaționale. Anunțul a venit în aceeași zi în care Wizz Air a început să scoată treptat din flotă avioanele A321ceo.

Aceasta face parte dintr-o serie de decizii strategice importante luate de compania low-cost europeană în ultimul an. Printre ele se numără închiderea bazei din Abu Dhabi, concentrarea mai mult pe Europa și reducerea comenzilor pentru avioanele A321XLR. În trimestrul 4 din 2025, Wizz Air a primit avionul cu numărul 250 și a lansat un nou tip de scaune premium numit Wizz Class. Totodată, compania a obținut permisele necesare pentru a putea zbura în SUA în viitor, chiar dacă momentan nu pare să plănuiască zboruri transatlantice.

Noul director comercial, Ian Malin, a explicat pentru publicația „AeroTime” că ieșirea din Abu Dhabi a fost dificilă. El a spus că instabilitatea geopolitică din ultimii ani a făcut ca activitatea companiei să fie foarte imprevizibilă și că acest lucru a afectat capacitatea lor de a opera o companie aeriană de încredere. Ian Malin a mai spus că Wizz Air vrea să fie compania low-cost de încredere a Europei și că nu pot face asta dacă trebuie să anuleze constant zboruri din cauza factorilor externi.

„Au existat mai multe provocări atunci când am analizat ieșirea din Abu Dhabi. Instabilitatea geopolitică din ultimii ani a făcut ca activitatea noastră să fie foarte volatilă, ceea ce ne-a afectat capacitatea de a opera o companie aeriană fiabilă. Vrem să devenim compania low-cost de încredere a Europei și nu putem face asta dacă suntem nevoiți să anulăm constant zboruri din cauza factorilor externi”, a punctat Ian Malin.

Pe lângă problemele geopolitice, au contat și performanța motoarelor în condiții grele și nivelul competiției. Conflictul din Orientul Mijlociu afectează companiile aeriene prin creșterea prețului combustibilului. Totuși, Wizz Air este destul de bine poziționată, având o prezență puternică în sudul Europei. Compania a mutat capacitatea din Orientul Mijlociu către Spania, Italia și Europa de Est. Chiar dacă este a treia cea mai mare companie aeriană din Europa, cu peste 250 de avioane, Wizz Air nu este la fel de cunoscută ca Ryanair sau easyJet.

Compania investește în creșterea notorietății sale, inclusiv prin parteneriate, cum este cel cu echipa de fotbal AS Roma.

Wizz Air testează introducerea internetului la bord și analizează inclusiv soluții oferite de Starlink, însă compania subliniază că acest serviciu va fi implementat doar dacă nu va crește costurile pentru pasageri. Reprezentanții companiei au menționat că internetul ar putea aduce mai multe beneficii, precum promovarea și vânzările suplimentare la bord, posibilitatea plăților în timp real și o comunicare mai eficientă între echipaj și pasageri. În plus, se ia în calcul și finanțarea serviciului prin reclame sau sponsorizări.

Totodată, Wizz Air a anunțat lansarea clasei premium Wizz Class și testarea zborurilor cu conexiuni, în parteneriat cu Dohop. Compania pune accent și pe digitalizarea vânzărilor și pe colaborarea cu agențiile online pentru a simplifica experiența pasagerilor. Pe plan operațional, Wizz Air își propune să devină mai eficientă decât Ryanair în ceea ce privește costurile, prin modernizarea flotei și rezolvarea problemelor tehnice.

Conform estimărilor companiei, problemele flotei vor fi rezolvate până în 2027, iar tranziția completă la aeronave moderne este planificată pentru 2028. Această strategie face parte dintr-un efort mai amplu de a crește eficiența, confortul și atractivitatea serviciilor oferite pasagerilor.