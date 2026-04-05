Elevii cu rezultate școlare deosebite, proveniți din medii defavorizate, pot beneficia de burse în valoare de 1.000 de lei lunar în anul școlar 2026–2027, printr-un program lansat de Academia Română. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 aprilie 2026. Programul, intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii”, are ca scop sprijinirea elevilor cu performanțe școlare ridicate, dar cu resurse materiale limitate, pentru a le facilita continuarea studiilor la un nivel de excelență.

În cadrul acestui program vor fi acordate zece burse, fiecare în valoare de 1.000 de lei pe lună, pe durata întregului an școlar 2026–2027. Pentru a fi eligibili, elevii trebuie să fi obținut rezultate remarcabile la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale sau internaționale, să aibă o medie anuală de cel puțin 9,50 și un venit pe membru de familie sub nivelul mediu național. Pot aplica elevii din clasele IX–XII, precum și, în situații excepționale, cei din clasa a VIII-a.

Dosarele de candidatură pot fi transmise fie în format electronic, la adresele de e-mail indicate de Academia Română, fie prin poștă, la sediul instituției din București, până cel târziu la data de 20 aprilie 2026. Acestea trebuie să conțină o scrisoare motivațională, copii ale diplomelor obținute la competiții școlare, un document emis de unitatea de învățământ care să ateste situația școlară din ultimii doi ani, precum și o declarație pe propria răspundere privind situația materială a familiei.

Pe lângă sprijinul financiar, elevii selectați vor avea oportunitatea de a participa la o școală de vară organizată de Academia Română la Centrul Cultural și de Dezvoltare Durabilă „Țara Hațegului-Retezat”, unde vor lua parte la activități educative și vor avea ocazia să interacționeze cu membri ai instituției.

Categorie Detalii și Condiții Nume Program „Academia Română în dialog cu tinerii” Organizator Academia Română Valoare Bursă 1.000 lei / lună Durata Acordării Întreg anul școlar 2026–2027 Număr de Burse 10 locuri disponibile Grup Țintă Elevi clasele IX–XII (și clasa a VIII-a în cazuri excepționale) Criterii Școlare Media anuală minim 9,50 și rezultate la olimpiade/concursuri Criterii Sociale Venit per membru de familie sub nivelul mediu național Data Limită Depunere 20 aprilie 2026 Dosarul de Înscriere Scrisoare motivațională, copii diplome, situația școlară (ultimii 2 ani), declarație venituri Modalitate Trimitere Electronic (e-mail) sau prin poștă (sediul din București) Beneficii Extra Participarea la o școală de vară în „Țara Hațegului-Retezat”

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în ședința comisiei de dialog social din data de 9 februarie 2026 a fost avizată forma finală a structurii anului școlar 2026–2027.

Astfel, cursurile vor începe la 7 septembrie 2026 și se vor încheia la 18 iunie 2027, durata totală a anului școlar fiind de 36 de săptămâni de cursuri. Există însă anumite particularități în funcție de nivelul de studiu. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cele cu frecvență redusă, anul școlar va avea o durată de 34 de săptămâni și se va încheia la 4 iunie 2027. În cazul elevilor de clasa a VIII-a, durata anului școlar va fi de 35 de săptămâni, cursurile urmând să se finalizeze la 11 iunie 2027.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, oferind unităților de învățământ flexibilitatea de a alege perioada exactă de desfășurare. Săptămâna de vacanță stabilită la nivelul inspectoratelor școlare județene și al municipiului București va putea fi programată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice.

Pentru a asigura predictibilitate, fiecare unitate de învățământ va avea obligația ca, până la 1 aprilie 2026, să comunice elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar viitor, inclusiv deciziile referitoare la elementele flexibile ale acesteia.

În urma consultării publice, s-au analizat mai multe propuneri. Una dintre acestea viza restrângerea intervalului în care poate fi stabilită vacanța din februarie la ultimele două săptămâni ale lunii. În forma finală s-a revenit la trei intervale posibile, care includ și aceste două săptămâni, oferind astfel mai multă flexibilitate față de varianta inițială.

Au existat și propuneri privind începerea anului școlar la 15 septembrie și încheierea acestuia la 15 iunie, precum și eliminarea sau comasarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Aceste variante nu au fost acceptate, deoarece eliminarea programelor nu ar fi redus numărul total de săptămâni de cursuri, ele fiind deja incluse în structura anului școlar. În același timp, amânarea începerii cursurilor cu o săptămână ar fi dus la decalarea încheierii anului școlar până la 25 iunie și, implicit, la amânarea examenelor naționale, precum evaluarea națională și examenul de bacalaureat din 2027.

S-a considerat că menținerea calendarului actual este în interesul elevilor, pentru a evita afectarea etapelor ulterioare, precum admiterea la liceu sau la facultate. Totodată, păstrarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” este justificată prin rolul lor educativ, acestea oferind oportunități de învățare aplicată, în contexte nonformale, folosind resursele disponibile în școli.

În acest context, unitățile de învățământ sunt încurajate să valorifice aceste programe în beneficiul elevilor și al comunității educaționale, întrucât activitățile desfășurate pot contribui atât la dezvoltarea competențelor și a abilităților socioemoționale ale copiilor, cât și la consolidarea parteneriatului dintre școală, familie și comunitate.