Șeful statului a declarat că Ziua NATO nu este doar un moment simbolic, ci o confirmare a rolului pe care România și l-a asumat în cadrul Alianței.

„Sărbătorim astăzi Ziua NATO în România şi marcăm totodată şi aniversarea a 77 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice, la 4 aprilie 1949. Actualul context internaţional ne reaminteşte, poate mai clar ca oricând, cât de preţioasă şi fragilă este pacea şi cât de importantă rămâne apartenenţa la NATO. Pentru România, această zi nu reprezintă doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat: acela de stat membru dedicat, care contribuie activ la securitatea euro-atlantică”, a transmis președintele.

Acesta a subliniat că parcursul României către NATO a fost construit pe dorința de a face parte dintr-un spațiu al democrației și al statului de drept, iar garanțiile de securitate oferite de Articolul 5 al Tratatului de la Washington rămân fundamentale.

În contextul tensiunilor internaționale actuale, președintele a evidențiat importanța solidarității între statele membre NATO.

„Într-o lume marcată de provocări complexe şi impredictibile, unitatea Aliaţilor este crucială. NATO este cea mai puternică alianţă militară din istorie, iar coeziunea statelor membre transmite un mesaj clar de descurajare a oricărei forme de agresiune. Solidaritatea se manifestă astăzi concret, prin prezenţa consistentă a trupelor Aliate pe teritoriul nostru. Prezenţa lor aici, pe Flancul Estic, arată o strânsă legătură transatlantică şi demonstrează angajamentul NATO de a proteja teritoriul Aliat”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a transmis și un mesaj de recunoștință pentru militarii români implicați în misiuni internaționale.

„Gândurile mele se îndreaptă astăzi şi către militarii noştri căzuţi la datorie. Le datorăm un profund respect soldaţilor români care au servit sau servesc sub drapelul Alianţei în teatrele de operaţii din Balcani, Afganistan, Irak sau în alte misiuni ale NATO. Profesionalismul, curajul şi spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a ţării noastre. Le sunt recunoscător pentru devotament şi le mulţumesc familiilor lor pentru susţinerea neclintită care face posibil acest serviciu”, a transmis șeful statului.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe a transmis că, în contextul actual de securitate, marcat de războiul din Ucraina și multiple crize globale, apartenența României la NATO este esențială.

„Ministerul Afacerilor Externe marchează astăzi, 5 aprilie 2026, Ziua NATO în România, aniversând 77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, actul fondator al Alianţei. Într-un context internaţional marcat de agravarea situaţiei de securitate în Europa, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi al multiplicării crizelor globale, apartenenţa României la NATO rămâne fundamentul securităţii naţionale”, arată instituția.

MAE a subliniat și importanța Articolului 5 și a prezenței militare aliate pe Flancul Estic:

„Angajamentul de neclintit al NATO pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat, consacrat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington, a fost reconfirmat prin diversele iniţiative şi activităţi lansate în ultimii ani, care au întărit postura de descurajare şi apărare a NATO pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre şi în România”.

România este membră a NATO din anul 2004, după ce a depus instrumentul de ratificare al Tratatului de la Washington la 29 martie 2004. Ulterior, drapelul României a fost arborat oficial la Cartierul General al NATO în aprilie 2004.

De atunci, țara noastră a devenit un actor important pe Flancul Estic, contribuind la misiuni internaționale și la consolidarea securității regionale, în special în zona Mării Negre.