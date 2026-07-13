Un elev de 15 ani lansează o aplicație unică pentru servicii. Platforma va debuta oficial în această săptămână

O aplicație unică dezvoltată de un elev de 15 ani din Brașov va fi lansată oficial pe 18 iulie, în cadrul unui eveniment organizat la Coresi Shopping Resort. Proiectul, denumit Helpium, își propune să reunească într-o singură platformă servicii precum transportul, livrările, reparațiile, curățenia și cumpărăturile. Inițiativa aparține lui Luca Tacea, care afirmă că a lucrat aproximativ un an la dezvoltarea aplicației și la pregătirea lansării.

Aplicația unică Helpium a fost concepută pentru a reuni într-o singură platformă digitală mai multe servicii utilizate frecvent în activitățile de zi cu zi, astfel încât utilizatorii să poată solicita rapid ajutor fără a mai căuta separat furnizori pentru fiecare nevoie.

Luca Tacea, elev în vârstă de 15 ani din Brașov, spune că a început să lucreze la proiect în urmă cu aproximativ un an, având ca obiectiv simplificarea modului în care oamenii găsesc și contractează diferite servicii.

Explicând modul în care funcționează platforma, adolescentul afirmă:

„Astăzi, dacă îți crapă o țeavă, cauți pe internet, suni cinci instalatori, trei nu răspund, unul vine peste trei zile. Helpium elimină complet acest proces. Deschizi aplicația, ceri un instalator, iar la ora stabilită de tine cineva îți bate la ușă. Nu îți dăm un număr de telefon – îți aducem omul și plătești exact cât ai agreat”, afirmă adolescentul.

Potrivit dezvoltatorului, aplicația utilizează un mecanism similar celui întâlnit în platformele de ride-sharing și livrare de mâncare. Cererile introduse de utilizatori sunt preluate de prestatori disponibili în apropiere, iar plata serviciilor și evaluarea acestora sunt realizate direct în aplicație, informează Gazeta Brașovului.

Pe lângă dezvoltarea componentei tehnice, Luca Tacea spune că s-a implicat în toate etapele necesare lansării proiectului, de la elaborarea conceptului și documentației până la colaborarea cu partenerii și publicarea aplicației în magazinele dedicate dispozitivelor mobile.

„Nu am construit Helpium ca pe un proiect de școală. Am construit o companie. Am trecut prin tot ce trece un antreprenor: acte, contracte, App Store, Google Play, parteneri și asigurări. Doar că eu am făcut-o la 15 ani”, spune tânărul antreprenor.

Totodată, adolescentul susține că Helpium este primul „super-app” de servicii din Europa care urmărește să integreze într-o singură aplicație o gamă extinsă de servicii pentru locuință și activitățile cotidiene. Această afirmație aparține dezvoltatorului și nu este confirmată independent.

Din cauza faptului că nu a împlinit încă vârsta majoratului, compania care administrează proiectul este reprezentată legal de membrii familiei sale.

Pe lângă activitatea antreprenorială, Luca Tacea a absolvit Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” din Brașov ca șef de promoție, cu media generală 10, și a obținut media 9,50 la Evaluarea Națională.

Lansarea oficială a aplicației Helpium este programată pentru data de 18 iulie și va avea loc la Coresi Shopping Resort din Brașov, în cadrul unui eveniment deschis publicului.