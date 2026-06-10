STS lansează o aplicație dedicată apelurilor la 112. Persoanele cu deficiențe de auz și vorbire pot solicita ajutor prin video și chat

STS a anunțat operaționalizarea aplicației mobile Apel 112, parte a arhitecturii Next Generation 112, destinată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire din România. Noua soluție oferă acces adaptat la Serviciul de urgență 112 prin mai multe canale de comunicare, inclusiv apeluri video și mesaje în timp real. Aplicația transmite automat localizarea utilizatorului și poate facilita intervenția rapidă a echipajelor de urgență. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat transmis de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

STS a pus în funcțiune aplicația mobilă Apel 112 din cadrul sistemului Next Generation 112, o soluție dezvoltată pentru a facilita accesul la serviciile de urgență al persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire.

Potrivit instituției, utilizatorii pot contacta direct Serviciul de urgență 112 prin intermediul mai multor modalități de comunicare adaptate nevoilor lor. Printre acestea se numără apelurile audio-video, chat-ul RTT (Real-Time Text), utilizarea pictogramelor, mesajele predefinite, precum și transmiterea de imagini și videoclipuri.

Noua aplicație a fost concepută pentru a reduce barierele de comunicare în situații critice și pentru a permite o interacțiune rapidă cu operatorii serviciului de urgență, indiferent de tipul de dizabilitate de comunicare al utilizatorului.

„La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active permanent, 24/7. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și a echipajelor Salvamont”, a explicat STS.

Odată cu lansarea noii aplicații, STS derulează la nivel național o serie de activități de informare și promovare pentru a crește gradul de utilizare a serviciului în rândul persoanelor cărora li se adresează.

Demersul este realizat în colaborare cu autorități publice și organizații neguvernamentale, care participă la prezentarea funcționalităților și avantajelor oferite de aplicația Apel 112. Scopul acestor acțiuni este ca beneficiarii să înțeleagă modul de utilizare a platformei și să poată accesa rapid serviciile de urgență atunci când situația o impune.

Persoanele interesate pot consulta informații detaliate despre aplicație pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Platforma include prezentări complete ale funcționalităților disponibile, tutoriale explicative, precum și ghiduri dedicate instalării și utilizării aplicației pe dispozitive mobile.

Implementarea aplicației Apel 112 face parte din procesul de modernizare a infrastructurii naționale de comunicații pentru situații de urgență și urmărește alinierea serviciilor oferite în România la standardele europene privind accesibilitatea.

Prin utilizarea tehnologiilor digitale și a funcționalităților dezvoltate special pentru persoanele cu dizabilități de comunicare, sistemul permite transmiterea mai rapidă a informațiilor esențiale către operatorii 112 și către dispeceratele agențiilor de intervenție. Autoritățile estimează că noua soluție va contribui la reducerea timpilor de răspuns și la creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor de urgență pentru categoriile vulnerabile de utilizatori.

Prin integrarea serviciilor de interpretare în limba semnelor, a localizării automate și a canalelor multiple de comunicare, noua soluție dezvoltată de STS urmărește să ofere un acces mai rapid și mai eficient la Serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.