Grecia, paradisul românilor: O proprietate acolo costă mai puțin decât un apartament din marile orașe ale României

Grecia, paradisul românilor! În ultimii ani, românii au devenit tot mai interesați de ideea de a locui în Grecia, în condițiile în care unele proprietăți de acolo pot costa cât un apartament din marile orașe ale României.

Românii au luat cu asalt piața imobiliară din Grecia. În ultimii ani, românii au devenit tot mai interesați de ideea de a locui în Grecia, în condițiile în care unele proprietăți de acolo pot costa cât un apartament din marile orașe ale României.

Datele analizate pentru anul 2026 ne arată că Zakynthos este insula care păstrează cele mai mici prețuri dintre marile piețe imobiliare din Marea Ionică. Potrivit ReDataset, vânzările de locuințe noi pentru anul 2026 ne arată că regiunea nu este o singură piață, ci un set de viteze diferite. Lefkada se remarcă prin prețuri, Corfu (cu un preț mediu de 2.874 de euro/mp) domină prin ofertă, Kefalonia (cu un preț mediu de 3.000 de euro/mp) menține un caracter puternic al caselor individuale, în timp ce Zakynthos (cu un preț mediu de 2.623 de euro/mp) rămâne cea mai accesibilă.

În Lefkada se observă o dezvoltare accentuată a proiectelor moderne de tip maisonette, asociate adesea cu investițiile turistice și închirierile pe termen scurt.

Corfu are cea mai mare și mai diversificată piață din regiune, cu apartamente, vile de lux și case de vacanță pentru toate categoriile de cumpărători. Aproape jumătate dintre locuințele scoase la vânzare în Insulele Ionice sunt situate aici.

Kefalonia se diferențiază prin numărul mare de case individuale. Peste 77% dintre locuințele disponibile sunt case, în timp ce apartamentele reprezintă doar o mică parte a pieței.

Zakynthos păstrează același profil, dominat de proprietăți independente. Aproximativ 62% din oferta locală este formată din case, iar apartamentele au o pondere mai redusă.

În Lefkada, oferta limitată în zonele premium a împins prețurile în sus și a atras investitori cu bugete mari. În schimb, Zakynthos continuă să ofere variante mai accesibile pentru cumpărătorii interesați de case de vacanță sau investiții turistice.

Raportul anual al International Living ne arată care sunt cele mai bune țări în care să te muți în 2026. Europa domină topul, oferind servicii medicale bune și comunități primitoare de expatriați:

Grecia Panama Costa Rica Portugalia Mexic Italia Franța Spania Thailanda Malaezia

Grecia a fost aleasă drept cea mai bună țară pentru pensionare în 2026. Are o climă caldă, o comunitate activă de expatriați și poți închiria o casă cu trei dormitoare și vedere la mare pentru aproximativ 900 de lire sterline pe lună. Sistemul de sănătate include servicii publice și private, iar o asigurare privată costă în jur de 220 de lire pe lună, oferind îngrijiri bune. Există mulți medici specialiști, iar serviciile de urgență sunt gratuite pentru toată lumea, inclusiv pentru străini. Farmaciile și clinicile mici din orașe sau insule pot ajuta chiar și în cazuri medicale minore.