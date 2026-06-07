Franța în urma Românie, măsură care se va implementa obligatoriu pentru toate firmele din 1 septembrie

Franța în urma Românie, începând cu 1 septembrie, toate întreprinderile vor fi obligate să utilizeze facturarea electronică și în Franța. Pentru aceasta, vor trebui să se conecteze la una dintre cele 140 de platforme aprobate de stat.

Mulți antreprenori, precum Cindy Vuillemain, care administrează un depozit în Isère pentru o franciză de logistică eco-responsabilă, se pregătesc să implementeze această schimbare. Obligația presupune recepționarea tuturor facturilor prin platforme electronice, o măsură menită să înlocuiască situațiile diverse actuale, unde facturile pe hârtie sunt încă foarte prezente.

De la 1 septembrie, și cele mai mari 12.000 de companii vor trebui să trimită facturile prin aceste platforme. Această obligație va deveni generală pentru toate firmele până în septembrie 2027.

Reprezentanții autorităților fiscale au subliniat că termenul nu va fi amânat, deși sunt conștienți că implementarea completă nu va fi perfectă încă de la început.

Conform unor studii realizate de institutele Ipsos și BVA, 87% dintre antreprenori au auzit de această reformă, iar 57% spun că înțeleg bine noile reguli, valori în creștere față de luna octombrie a anului trecut. Totuși, cele mai mici firme sunt cele mai îngrijorate, fiind copleșite de ofertele platformelor și dificultățile de alegere.

Autoritățile au lansat campanii de comunicare, inclusiv mesaje umoristice și emailuri informative cu detalii despre platforme și un număr de telefon dedicat pentru asistență gratuită.

Experții contabili, consultați de milioane de firme, au un rol esențial în sprijinirea implementării. Ordinea experților contabili a creat un site dedicat, însă președintele organizației avertizează că nu vor putea acoperi toate solicitările, fiind necesară implicarea altor actori, mai ales pentru cele mai mici firme.

La început, autoritățile vor fi tolerante cu firmele care întâmpină dificultăți, însă cei care nu vor avea o platformă la termen vor primi somații și pot fi sancționați cu amenzi între 500 și 1.000 de euro.

Reforma, parte a directivei europene ViDA privind TVA în era digitală, stârnește și nemulțumiri, unele voci politice criticând posibila supraveghere în timp real a conturilor firmelor.

Cindy Vuillemain, care a consultat deja contabilul și beneficiază de avantajele unei rețele de franciză, consideră că această reformă poate simplifica procesul de facturare. Totuși, admite că pentru persoanele mai puțin familiarizate cu digitalizarea, schimbarea poate fi dificilă.