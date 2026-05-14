Sistemul e-Factura va deveni obligatoriu pentru persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și emit facturi folosind CNP-ul ca element de identificare fiscală. Măsura se aplică în contextul extinderii sistemului național RO e-Factura către categorii de contribuabili care până acum nu aveau această obligație.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor a precizat că Guvernul a stabilit o perioadă de tranziție până la data de 1 iunie 2026. După această dată, utilizarea sistemului va deveni obligatorie și pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice fără a fi organizate neapărat ca PFA sau societăți comerciale.

Potrivit administrației fiscale, legislația permite existența unor activități economice desfășurate individual de persoane identificate prin CNP, iar acestea intră în sfera noilor obligații fiscale privind e-Factura, informează ebihoreanul.ro.

Printre exemplele oferite de AJFP Bihor se află activitățile desfășurate în baza drepturilor de autor, precum cele realizate de scriitori, jurnaliști, artiști sau creatori de conținut. Tot în această categorie sunt incluse și veniturile obținute din chirii, inclusiv închirierea pe termen scurt a unor camere din locuințe personale.

Fiscul bihorean atrage atenția că obligația utilizării e-Factura se extinde și asupra anumitor activități agricole. Persoanele fizice care comercializează produse agricole sau prestează servicii agricole și aplică regimul special pentru agricultori vor trebui să emită facturi prin sistemul electronic național.

Instituția precizează că, în cazul închirierii a peste șapte camere din proprietăți personale, veniturile sunt tratate fiscal similar activităților independente. În aceste situații, persoanele vizate vor intra automat sub obligația de utilizare a sistemului RO e-Factura.

Pentru a putea folosi platforma, contribuabilii trebuie să își creeze cont în Spațiul Privat Virtual și să depună formularul 082, intitulat „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”. Documentul trebuie transmis cu minimum trei zile înainte de data de 1 iunie 2026.

Facturile pot fi generate prin aplicația gratuită pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor. Încărcarea acestora se face pe platforma ANAF, în secțiunea dedicată RO e-Factura, utilizând datele de autentificare aferente contului SPV.

Autoritățile fiscale avertizează că nerespectarea obligațiilor privind e-Factura poate atrage sancțiuni importante, diferențiate în funcție de tipul relației comerciale și categoria contribuabilului.

Pentru relațiile B2B, respectiv tranzacțiile dintre firme sau profesioniști, amenda este egală cu 15% din valoarea totală a facturii care nu a fost transmisă prin sistemul electronic.

În cazul relațiilor B2C, adică între profesionist și consumator, sancțiunile sunt cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei, în funcție de categoria fiscală a contribuabilului.

AJFP Bihor subliniază însă că obligația utilizării e-Factura nu se aplică tranzacțiilor ocazionale care implică bunuri din patrimoniul personal. Instituția oferă mai multe exemple, precum vânzarea unui autoturism personal, a unui laptop sau telefon utilizat în scop personal, vânzarea ocazională a unui teren sau imobil ori valorificarea unor bunuri personale din gospodărie.

Persoanele care au nevoie de informații suplimentare pot solicita asistență gratuită prin Serviciul de Asistență Contribuabili din cadrul AJFP Bihor, la sediul instituției din Oradea, strada Dimitrie Cantemir nr. 2B, etajul 3, biroul 303.

Tabel. Cine trebuie să folosească e-Factura și ce sancțiuni se aplică de la 1 iunie 2026: