Veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală (DPI) – cum sunt drepturile de autor, brevetele, mărcile sau alte creații protejate legal – sunt impozabile în România. În 2025, persoanele fizice care obțin astfel de venituri pot avea obligația de a depune Declarația unică (formularul D212) pentru declararea impozitului pe venit și, în anumite situații, a contribuțiilor sociale (CAS și CASS).

Obligația nu este universală, ci depinde de modul de încasare a veniturilor, numărul de plătitori și nivelul total al veniturilor raportat la plafoanele legale.

Din punct de vedere fiscal, veniturile din proprietate intelectuală includ:

Drepturi de autor și drepturi conexe (cărți, articole, muzică, design, software, creații artistice);

Proprietate industrială (brevete, mărci înregistrate, desene și modele industriale, indicații geografice);

alte forme de valorificare a creațiilor protejate prin lege.

Aceste venituri sunt supuse impozitului pe venit și pot intra în baza de calcul pentru contribuțiile sociale, în funcție de nivelul lor cumulat.

Nr. Situație fiscală Condiții principale Efecte fiscale Obligație D212 1 Alegerea sistemului real de impozitare – Opțiune pentru venit net în sistem real – Menținerea opțiunii minim 2 ani fiscali – Evidență pe baza veniturilor și cheltuielilor efective – Fără cotă forfetară de cheltuieli Impozitul și contribuțiile se calculează pe baza rezultatului real (venit – cheltuieli) ✔ Obligatorie dacă se depășesc plafoanele de CAS/CASS 2 Venituri de la persoane fizice (fără reținere la sursă) – Plătitorul este persoană fizică – Nu există reținere automată de impozit – Beneficiarul gestionează integral obligațiile fiscale Impozit + CAS/CASS declarate direct de contribuabil ✔ Obligatorie în toate cazurile de acest tip 3 Venituri de la mai mulți plătitori + depășirea plafoanelor – Cumul de venituri din mai multe surse – Praguri: 6 / 12 / 24 salarii minime brute – Posibilă reținere parțială la sursă Obligații suplimentare de regularizare CAS/CASS ✔ Obligatorie dacă se depășesc pragurile cumulate 4 Venituri cumulate cu alte surse – DPI cumulat cu: chirii, investiții, activități agricole, alte venituri – Se analizează venitul total anual Poate apărea obligația de plată CASS chiar dacă DPI este sub prag ✔ Obligatorie dacă totalul depășește pragul de 6 salarii minime 5 Obligații privind CAS (asigurări sociale) – Venituri nete peste 12 sau 24 salarii minime brute – Contribuabilul nu este exceptat de la CAS – Posibil cumul cu activități independente Se datorează contribuții de asigurări sociale la niveluri plafonate ✔ Obligatorie dacă sunt depășite pragurile CAS

În 2025, Declarația unică pentru veniturile din proprietate intelectuală este necesară în principal atunci când:

alegi sistemul real de impozitare;

obții venituri de la persoane fizice;

depășești plafoanele legale prin cumul de venituri;

apar obligații suplimentare de CAS și CASS.

În schimb, dacă impozitul și contribuțiile sunt reținute corect la sursă de un plătitor cu obligații contabile, depunerea D212 poate să nu mai fie necesară.

Reglementările privind contribuțiile sociale sunt sensibile la modificări anuale. Din acest motiv, este recomandat ca persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală să își verifice periodic: