Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. În acest context, contribuabilii mai au aproximativ trei săptămâni pentru a transmite către Fisc declarația unică, prin care trebuie raportate veniturile obținute și achitate obligațiile fiscale aferente, inclusiv contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), în situațiile în care sunt depășite anumite plafoane. Sunt vizați, printre alții, cei care obțin venituri din chirii, agricultură, investiții pe bursă sau din criptomonede.

În practică, autoritățile transmit tot mai frecvent notificări privind începerea controalelor fiscale, iar gestionarea acestora poate fi diferită în funcție de tipul contribuabilului. În cazul companiilor, situația este mai ușor de administrat deoarece există departamente de contabilitate bine organizate. În schimb, persoanele fizice nu își păstrează întotdeauna documentele justificative și, de multe ori, nu mai pot reconstitui informațiile din extrasele de cont, ceea ce îngreunează semnificativ procesul de verificare.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca toate persoanele care obțin venituri extrasalariale să își organizeze riguros evidențele financiare. Recomandarea clară ar fi ca, în momentul în care începem să ne jucăm fie cu criptomonede, fie pe bursă, fie închiriem un apartament, să ne deschidem un Excel și să completăm totul acolo, păstrând în același timp bonuri, facturi și alte documente justificative. În lipsa acestor dovezi, contribuabilii nu pot demonstra în mod corect atât veniturile obținute, cât și cheltuielile efectuate.

Riscurile în cazul lipsei documentelor justificative variază în funcție de situație. Pot apărea fie obligații fiscale mai mari decât cele reale, fie includerea în baza de impozitare a unor venituri care, în alte condiții, nu ar fi fost impozabile. Impactul final depinde de fiecare caz în parte și de sumele implicate.

Până la data de 25 mai 2026, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF.

Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. ANAF pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă este eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii, practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare și putea duce la depunerea de declarații rectificative în cazul unor estimări incorecte.

În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. Există însă și excepții, cum este cazul dobânzilor bancare, pentru care impozitul este reținut direct la sursă de către bancă. Chiar și în aceste situații, veniturile nu trebuie ignorate complet, deoarece ele pot influența obligațiile privind contribuțiile sociale.

Un aspect important îl reprezintă contribuția de asigurări sociale de sănătate, care devine obligatorie în cazul în care veniturile extrasalariale depășesc un anumit prag. Pentru anul 2025, acest prag este echivalentul a șase salarii minime brute pe economie, raportat la un salariu minim de 4.050 lei. Astfel, toate veniturile obținute trebuie cumulate, indiferent de sursă, iar dacă totalul depășește acest nivel, apare obligația de plată a CASS.

În ceea ce privește investițiile, simpla deținere de acțiuni sau alte titluri de valoare nu este impozitată. Impozitul apare doar în momentul vânzării acestora, când se calculează diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare. Doar câștigul obținut, dacă este pozitiv, se supune impozitării.

De asemenea, este important tipul de intermediar prin care sunt realizate investițiile. Dacă tranzacțiile sunt efectuate printr-un broker din România, acesta reține și calculează impozitul, iar contribuabilul trebuie să declare veniturile doar dacă se depășește plafonul pentru contribuția la sănătate. În schimb, dacă brokerul este din străinătate, obligația de declarare și de plată a impozitului, precum și a CASS, dacă este cazul, revine integral contribuabilului.