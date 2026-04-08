Armata israeliană a emis un nou ordin de evacuare pentru locuitorii orașului Tyr, situat în sudul Libanului, pe fondul continuării operațiunilor militare din regiune și al disputelor privind aplicarea armistițiului dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit BBC, populația a fost îndemnată să își părăsească locuințele imediat și să se deplaseze la nord de râul Zahrani pentru siguranță.

Ordinul emis de forțele armate israeliene vizează evacuarea rapidă a civililor din zone considerate de risc.

Instrucțiunile includ:

părăsirea imediată a locuințelor

deplasarea către nordul râului Zahrani

evitarea zonelor active de conflict

Aceste măsuri reflectă intensificarea operațiunilor militare în sudul Libanului.

La doar câteva ore după ce Statele Unite și Iran au anunțat un armistițiu de două săptămâni, regiunea Golfului Persic a fost afectată de noi alerte de securitate și activări ale sistemelor antirachetă.

În Bahrain, autoritățile au declanșat alarma de rachete, în timp ce alte state din regiune au raportat interceptări și activări ale apărării aeriene.

Ministerul de Interne din Bahrain a confirmat activarea sistemului de alertă antirachetă, pe fondul unor informații privind un atac în zonă.

Autoritățile au precizat ulterior că:

un incendiu a fost stins la o instalație afectată

nu au fost raportate victime

situația este în curs de evaluare

Deși momentul exact al atacului nu a fost confirmat oficial, incidentul survine într-un context regional extrem de volatil.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a prezentat încetarea focului ca o reușită a Teheranului, susținând că obiectivele strategice ale conflictului au fost în mare parte îndeplinite.

Acordul temporar este strâns legat de situația din Strâmtoarea Hormuz, arteră maritimă prin care tranzitează aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol.

Condiția centrală a armistițiului este suspendarea blocadei asupra transportului de petrol și gaze, în schimbul încetării ostilităților.

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a declarat că Teheranul va opri contraatacurile dacă atacurile împotriva Iranului încetează și va asigura tranzitul sigur prin strâmtoare pe durata încetării focului.

„Dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, puternicele noastre forțe armate își vor suspenda operațiunile defensive”, spune ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a publicat o declarație pe X.

Autoritățile iraniene au transmis că forțele armate au „adus inamicul într-o stare de neputință fără precedent”, confirmând în același timp suspendarea operațiunilor defensive pe durata armistițiului.

„Transmitem vești bune marelui popor iranian, anunțând că aproape toate obiectivele războiului au fost atinse, iar fiii voștri viteji au adus inamicul într-o stare de neputință fără precedent și de înfrângere definitivă”, arată Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Planul de pace propus de Iran în 2026. Negocierile dintre Statele Unite și Iran au intrat într-o etapă critică, după luni de tensiuni legate de programul nuclear și securitatea regională. Deși un acord final nu a fost semnat, părțile au acceptat un armistițiu temporar de două săptămâni, considerat fragil și condiționat.

Președintele american Donald Trump a anunțat suspendarea escaladării militare și deschiderea către un posibil cadru de pace.

„Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu”.

Un element-cheie al procesului diplomatic îl reprezintă întâlnirea programată la Islamabad, organizată la inițiativa premierului pakistanez Shehbaz Sharif.

Scopul reuniunii este:

clarificarea condițiilor armistițiului

definirea unui cadru de securitate regională

identificarea punctelor de compromis între Washington și Teheran

Această mediere reflectă creșterea rolului actorilor regionali în gestionarea conflictelor globale.

„Nu subestimaţi niciodată capacitatea preşedintelui Trump de a promova cu succes interesele Americii şi de a media pacea. Aceasta este o victorie pentru Statele Unite, realizată de preşedintele Trump şi de armata noastră extraordinară”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o postare pe X.

Pe 28 februarie 2026, Israelul și Statele Unite au început o serie de atacuri împotriva Iranului. Cele două țări au declarat că urmăresc schimbarea regimului din Iran și vizarea programului său nuclear și a programului de rachete balistice. Atacurile au provocat victime atât militare, cât și civile în Iran.

Ca răspuns, Iranul a lansat o serie de contraatacuri împotriva Israelului, a bazelor militare americane din regiune și a unor obiective militare și civile din state arabe care găzduiesc forțe americane. De asemenea, au fost atacate baze britanice din Bahrain, Qatar și Cipru. Forțele Aeriene Regale britanice (RAF) au fost desfășurate într-un rol defensiv. Dimensiunea pierderilor militare și civile este incertă, la fel ca și evoluția ulterioară a conflictului.

Conform informațiilor din presa de stat iraniană, planul avansat de Teheran include un set de condiții cu impact geopolitic semnificativ:

Ridicarea completă a sancțiunilor

Iranul solicită eliminarea sancțiunilor economice primare și secundare, care afectează grav economia națională.

Control strategic asupra Strâmtorii Ormuz

Un punct central este influența asupra Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Retragerea militară americană din regiune

Planul cere reducerea sau eliminarea prezenței militare a SUA în Orientul Mijlociu.

Încetarea operațiunilor militare

Iranul solicită oprirea atacurilor asupra teritoriului său și a aliaților regionali.

Deblocarea activelor financiare înghețate

Activele iraniene blocate internațional ar urma să fie eliberate ca parte a acordului.

Rezoluție obligatorie a ONU

Teheranul propune ca acordul să fie transformat într-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, cu caracter juridic obligatoriu.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, cu un rol esențial în transportul petrolului global.

Propunerea Iranului de a introduce control sau taxare de tranzit ridică probleme majore:

posibilă taxă de până la 2 milioane USD per navă

impact direct asupra prețului petrolului global

risc de blocaj al lanțurilor energetice internaționale

Senatorul american Chris Murphy a avertizat că un astfel de aranjament ar putea destabiliza economia globală.

„Cine știe dacă toate acestea sunt adevărate, dar dacă acest acord oferă Iranului dreptul de a controla strâmtoarea, ar fi catastrofal pentru întreaga lume“.

Anunțul armistițiului a avut efecte imediate:

scădere puternică a prețului petrolului Brent

creștere a indicilor bursieri globali

reducerea temporară a volatilității piețelor energetice

Totuși, piețele rămân sensibile la orice escaladare, având în vedere dependența globală de rutele din Orientul Mijlociu.

Mai multe state din regiune au raportat activări ale sistemelor de apărare aeriană și alerte de securitate, inclusiv:

Kuweit

Emiratele Arabe Unite

Bahrain

Arabia Saudită

Aceste evenimente confirmă că armistițiul nu a eliminat complet riscul de escaladare militară.

La patru ore după anunțul președintelui american Donald Trump privind armistițiul temporar cu Iranul, biroul prim-ministrului israelian a transmis o poziție oficială în care salută încetarea focului.

”Israelul susţine decizia preşedintelui Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni, sub rezerva deschiderii imediate a strâmtorilor de către Iran şi opririi tuturor atacurilor asupra SUA, Israelului şi ţărilor din regiune”, a transmis biroul premierului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie emisă doar în limba engleză. ”Israelul susţine, de asemenea, efortul SUA de a se asigura că Iranul nu mai reprezintă o ameninţare nucleară, cu rachete şi teroristă pentru America, Israel, vecinii arabi ai Iranului şi pentru întreaga lume”, continuă declaraţia.

Țara / Regiune Decese raportate Detalii relevante Iran 3.540+ (HRANA) / 1.900+ (IRC) 1.616 civili (min. 244 copii). Date variabile între surse Liban 1.461+ civili +124 copii; ~400 combatanți Hezbollah (neconfirmat oficial în total) Irak 108+ Civili, forțe PMF, Peshmerga, poliție și armată Israel 19 civili + 10 soldați Rachete din Iran și Liban; +1 civil ucis accidental de forțele proprii Statele Unite 13 militari 6 în accident aviatic, 7 în operațiuni de luptă Emiratele Arabe Unite 12 Inclusiv 2 militari; victime din atacuri iraniene și resturi interceptate Qatar 7 Accident elicopter militar (nu atac direct confirmat) Kuweit 7 3 în atacuri, restul militari și ofițeri de securitate Cisiordania (West Bank) 4 Femei palestiniene ucise de rachetă iraniană Siria 4 Lovitură de rachetă în orașul Sweida Bahrain 2+ Atacuri iraniene asupra clădirilor rezidențiale Oman 2+ Drone și atacuri asupra zonei industriale Sohar Arabia Saudită 2 Proiectil în Al-Kharj (lângă Riyadh) Franța (militar în Irak) 1 Soldat ucis în atac cu dronă în Irak

Sursa: The Independent

Datele provin din surse multiple și nu sunt complet armonizate între organizații (ex: HRANA vs International Federation of Red Cross). Există diferențe semnificative între estimările victimelor în Iran.

O parte dintre victime sunt raportate în atacuri indirecte (interceptări, resturi de proiectile, accidente militare).