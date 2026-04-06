Analistul Mike McGlone, din cadrul Bloomberg Intelligence, consideră că nivelul de 75.000 de dolari reprezintă un prag esențial pentru piața de Bitcoin. Menținerea acestuia ar putea indica o continuare a tendinței de creștere, în timp ce eșecul depășirii și consolidării peste acest nivel ar putea readuce în discuție o țintă mult mai scăzută, în jur de 10.000 de dolari. În acest context, diferența dintre un trend ascendent și o posibilă corecție majoră ar putea depinde de evoluția acestui nivel cheie.

Argumentația lui McGlone se bazează pe ideea că perioada de expansiune puternică din 2020-2021, susținută de dobânzi foarte scăzute, stimulente guvernamentale și politici monetare expansive ale băncilor centrale, a contribuit la creșterea artificială a valorii Bitcoin peste un nivel de echilibru estimat anterior la aproximativ 10.000 de dolari. În prezent, presiunile venite din sectorul tehnologic, sentimentul de risc influențat de dezvoltarea inteligenței artificiale și dificultățile macroeconomice persistente afectează încercările de redresare ale pieței. Zona de rezistență situată între 72.000 și 75.000 de dolari devine astfel un interval decisiv pentru direcția ulterioară a prețului, conform Crypto News.

Din punct de vedere tehnic, Bitcoin se află într-un canal descendent format după vârful atins în octombrie 2025, când prețul a depășit nivelul de 126.000 de dolari. Revenirea recentă de la zona de cerere de 60.000 de dolari a împins prețul către rezistența de aproximativ 72.000 de dolari, însă media mobilă pe 50 de zile, situată în jurul valorii de 85.300 de dolari, rămâne departe, evidențiind pierderea de impuls din ultimele luni.

Indicatorul RSI se apropie de zona de supravânzare, ceea ce, în mod istoric, poate preceda reveniri pe termen scurt. Cu toate acestea, indicatorii MVRV și NUPL continuă să semnaleze posibile riscuri de corecție accentuată sau „shakeout”. În același timp, analistul Rongchai Wang estimează că Bitcoin ar putea evolua într-un interval de 69.500-72.000 de dolari pe termen scurt, pe parcursul unei săptămâni, cu posibilitatea extinderii către zona 72.000-75.000 de dolari într-un orizont de o lună, dacă impulsul actual se menține.

Un nivel important de urmărit rămâne zona 65.000-69.000 de dolari. În cazul în care prețul închide sub acest interval pe grafic zilnic, presiunea de vânzare ar putea crește, ducând piața către zona de cerere de aproximativ 60.000 de dolari. Această zonă este considerată un punct de suport relevant în actuala structură de piață.

În ansamblu, piața Bitcoin traversează o etapă de consolidare marcată de incertitudine, în care nivelurile tehnice, factorii macroeconomici și dinamica sentimentului de piață joacă un rol esențial. Direcția viitoare depinde în mare măsură de capacitatea prețului de a depăși sau nu zonele cheie de rezistență, în special pragul de 75.000 de dolari, considerat decisiv pentru confirmarea unui nou trend ascendent.

În același timp, o analiză realizată de Binance Research evidențiază modul în care schimbările recente din politicile monetare globale influențează evoluția prețului pentru Bitcoin. În ultima perioadă, piețele financiare și-au ajustat semnificativ așteptările privind dobânzile, pe fondul unor factori geopolitici și economici care au modificat perspectivele investitorilor.

Creșterea prețului petrolului, determinată de conflictul din Iran, a schimbat direcția anticipațiilor din piață. Dacă anterior investitorii mizau pe reduceri de dobânzi, în prezent aceștia iau în calcul chiar posibile creșteri din partea principalelor bănci centrale, respectiv Federal Reserve, European Central Bank și Bank of England. Această repoziționare a așteptărilor are implicații directe asupra activelor de risc, inclusiv asupra Bitcoin.

În acest context, Bitcoin a intrat într-o evoluție de preț asociată unui mediu de stagflație, caracterizat prin inflație ridicată combinată cu o creștere economică slabă. Istoric, astfel de condiții au reprezentat un obstacol pe termen scurt pentru evoluția criptomonedei, deoarece lichiditatea redusă și costurile de finanțare mai mari limitează apetitul pentru active speculative.

Stagflația apare atunci când nivelul general al prețurilor crește accelerat, în timp ce economia stagnează sau înregistrează o creștere modestă. Situația actuală este influențată de prețurile ridicate ale petrolului și de date economice mai slabe decât estimările analiștilor. Dacă problemele legate de aprovizionarea cu petrol persistă, efectele negative asupra economiei globale ar putea deveni și mai pronunțate, chiar dacă tensiunile geopolitice par să se atenueze.

În ceea ce privește comportamentul istoric al Bitcoin în astfel de contexte, nu există un precedent direct pentru o stagflație clasică similară celei din anii 1970. Totuși, un episod relevant îl reprezintă anul 2022, când inflația a atins valori apropiate de 9%, economia a încetinit, iar Federal Reserve a majorat agresiv dobânzile de la aproape zero la peste 5%. În acea perioadă, Bitcoin a înregistrat o corecție puternică, scăzând de la aproximativ 69.000 de dolari la circa 16.000 de dolari.

Analiza sugerează că, pe termen scurt, stagflația exercită presiune negativă asupra Bitcoin, însă pe termen lung efectele pot deveni favorabile. În scenariul în care băncile centrale renunță la înăsprirea politicii monetare, iar investitorii devin preocupați de deprecierea monedelor tradiționale, Bitcoin poate fi perceput ca o alternativă de tip „aur digital”, datorită caracterului său limitat și a percepției de activ de refugiu.

Un alt aspect important evidențiat de analiză este percepția piețelor asupra viitoarelor decizii ale băncilor centrale. În prezent, mulți investitori anticipează creșteri agresive ale dobânzilor, însă această așteptare este considerată exagerată de analiști. În situațiile în care inflația ridicată este însoțită de încetinirea economică, băncile centrale tind să acorde prioritate stabilizării economiei, chiar dacă acest lucru presupune o abordare mai flexibilă în raport cu inflația.

Istoria oferă mai multe exemple în acest sens. În 1990, după un șoc petrolier, piața anticipa majorări de dobânzi, însă Federal Reserve a optat pentru reducerea acestora. În 2019, deși sentimentul dominant era unul restrictiv, aceeași instituție a redus dobânzile de trei ori pentru a sprijini economia. În 2020, băncile centrale au reacționat rapid prin reduceri semnificative de dobândă și programe de relaxare cantitativă.

Mesajele recente transmise de autoritățile monetare au fost relativ echilibrate. Conducerea Federal Reserve a indicat că poate ignora creșterile de preț generate de șocuri de ofertă, cum este cazul petrolului. De asemenea, un oficial al instituției a menționat așteptări privind reduceri cumulative de aproximativ 100 de puncte de bază în 2026, semnalând o posibilă schimbare de direcție în politica monetară.

În ceea ce privește dinamica globală a politicii monetare, indicele de relaxare monetară sugerează că ciclul actual a atins un maxim în iulie 2025 și a început ulterior să se tempereze. La prima vedere, această evoluție poate părea nefavorabilă pentru Bitcoin. Totuși, introducerea ETF-urilor pe Bitcoin în 2024 a modificat semnificativ relația dintre politica monetară și prețul criptomonedei.

Înainte de apariția ETF-urilor, relaxarea monetară avea un impact slab pozitiv asupra Bitcoin. După introducerea acestora, corelația a devenit puternic negativă, ceea ce indică faptul că Bitcoin reacționează diferit la schimbările macroeconomice. Acest fenomen sugerează că piața nu mai așteaptă deciziile băncilor centrale, ci începe să le anticipeze, în special datorită implicării investitorilor instituționali.

Creșterea participării instituționale contribuie la maturizarea pieței crypto și la o reacție mai anticipativă în fața evenimentelor economice globale. În acest context, factori precum fluxurile de capital instituțional și evoluțiile din ecosistemul Bitcoin devin tot mai relevanți în determinarea direcției prețului, depășind influența directă a politicilor monetare tradiționale.