Potrivit explicațiilor oferite de consultantul fiscal Gabriel Biriş, reducerea accizei va însemna o pierdere de aproximativ un milion de euro pe zi pentru bugetul de stat, bani care vor trebui acoperiți prin împrumuturi, ceea ce implică și costuri suplimentare cu dobânzile.

În același timp, expertul atrage atenția asupra riscului ca România să fie retrogradată la categoria „junk”, în contextul unei posibile crize politice și economice.

„Reducerea de acciză ne va costa 1 milion de euro pe zi, din buget. Bani care vor trebui împrumutaţi, sume la care plătim dobânzi. Să ne ferească Dumnezeu de un „downgrade” la junk, având în vedere criza asta care se anunţă în politică”, a declarat Gabriel Biriş la Antena 3.

Avertismentul vine în contextul în care S&P Global Ratings a confirmat recent ratingurile României pentru datoria pe termen lung și scurt la nivelul „BBB minus/A-3”, menținând o perspectivă negativă. Analiștii agenției estimează o creștere economică de doar 0,25% în acest an, influențată de efectele negative din 2025, de impactul consolidării bugetare, de consumul privat redus, precum și de scumpirea petrolului și a materiilor prime pe fondul instabilității geopolitice.

În plan concret, măsurile adoptate de Executiv nu țin pasul cu evoluția prețurilor la pompă. Motorina s-a scumpit din nou duminică, iar luni prețurile au rămas ridicate, chiar înainte de aplicarea reducerii accizei. Scopul măsurii este de a reduce prețul cu aproximativ 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani dacă se include și TVA-ul.

Gabriel Biriş consideră însă că decizia nu este una corectă și subliniază necesitatea unei abordări mai prudente în politica fiscală. Acesta atrage atenția că există deja numeroase forme de sprijin direcționate către persoanele vulnerabile și că reducerea accizei adaugă o presiune suplimentară asupra bugetului.

„Să se mai oprească un pic din tăiat şi să mai şi măsoare. Sunt multe ajutoare ţintite către persoanele cele mai vulnerabile. Reducerea de acciză ne va costa 1 milion de euro pe zi, din buget. Care vor trebui împrumutaţi, sume la care plătim dobânzi. Să ne ferească Dumnezeu de un „downgrade” la junk, după criza asta politică”, a mai spus Biriş.

Expertul mai evidențiază instabilitatea legislativă din România, arătând că în ultimii 10 ani au fost realizate aproximativ 1.200 de modificări ale Codului Fiscal, fapt care afectează încrederea investitorilor. În opinia sa, singura soluție pentru depășirea dificultăților economice este creșterea veniturilor bugetare prin stimularea muncii eficiente, însă acest obiectiv devine dificil de atins într-un climat marcat de schimbări frecvente și impredictibile.

„Singura soluţie este creşterea veniturilor, dar asta nu se poate face decât prin creşterea muncii eficiente. Ori, în condiţiile în care vedem tot felul de modificări, cine să mai investească în ţara asta, când avem 1.200 de modificări ale Codului Fiscal în 10 ani”, a conchis specialistul.

Amintim că cele mai recente date cu privire la prețurile carburanților indică diferențe importante atât între stații, cât și între orașe. În prezent, cea mai ieftină benzină din țară este disponibilă la o stație Petroulium din Iernut, județul Mureș, unde litrul costă 8,92 lei. Pentru motorină, cel mai mic preț este de 9,99 lei/litru, la o stație RST din Lunguletu, județul Dâmbovița.

În București, prețurile sunt relativ apropiate în mai multe stații Rompetrol. Benzina a fost raportată la 10,51 lei/litru în puncte precum Șoseaua Mihai Bravu, Bulevardul Ghencea, Bulevardul Bucureștii Noi, strada Zetari sau Șoseaua Giurgiului.

La nivelul marilor orașe din țară, valorile minime sunt similare. În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina pornește de la 9,11 lei/litru, iar motorina de la 10,29 lei/litru. În cazul GPL, diferențele sunt ușoare, cu un preț de aproximativ 3,99 lei/litru în București și în jur de 4,13 lei/litru în Timișoara și Iași.

Începând de marți, este așteptată o reducere semnificativă a prețurilor, ca urmare a scăderii accizei la carburanți. Estimările arată o ieftinire de aproximativ 36 de bani pe litru pentru motorină, efect care ar trebui să fie vizibil în benzinăriile din toată țara.

Categorie Locație Tip carburant Preț (lei/litru) Cel mai mic preț național Iernut (Mureș) – stație Petroulium Benzină 8,92 Cel mai mic preț național Lunguletu (Dâmbovița) – stație RST Motorină 9,99 București – Rompetrol Șos. Mihai Bravu Benzină 10,51 București – Rompetrol Bd. Ghencea Benzină 10,51 București – Rompetrol Bd. Bucureștii Noi Benzină 10,51 București – Rompetrol Str. Zetari Benzină 10,51 București – Rompetrol Șos. Giurgiului Benzină 10,51

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că impactul unor astfel de măsuri fiscale poate fi limitat, mai ales dacă este compensat de creșterea cotațiilor internaționale sau de modificări ale costurilor logistice.