Contractele futures pentru livrarea din mai și-au temperat avansul anterior, înregistrând o creștere de 0,5% și ajungând la 112,08 dolari pe baril, la ora 21:28 ET.

În același timp, cotația de referință internațională a țițeiului Brent, pentru livrarea din iunie, a consemnat o scădere de 1,3%, fiind tranzacționată la 110,47 dolari pe baril.

Duminică, într-o postare dură pe rețelele sociale, Donald Trump a avertizat că Iranul va „trăi un iad” dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz. Liderul american a amenințat inclusiv cu bombardarea centralelor electrice și a podurilor din această țară.

Ulterior, acesta a publicat un mesaj scurt: „Marți, ora 20:00, ora estică!”, fără a oferi detalii suplimentare.

Alianța OPEC+ a decis duminică să crească producția de petrol cu 206.000 de barili pe zi în luna mai. Totuși, această majorare este considerată mai degrabă simbolică, întrucât marii producători nu pot crește efectiv livrările pe fondul conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, relatează Reuters.

De la finalul lunii februarie, conflictul a dus la blocarea de facto a Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută globală pentru transportul petrolului. Situația a afectat exporturile unor membri OPEC+ precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak — statele care, înainte de izbucnirea crizei, aveau capacitatea de a crește semnificativ producția.

Pe fondul acestor tensiuni, prețurile petrolului au urcat aproape de 120 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Creșterea a dus la scumpirea combustibililor și a amplificat presiunile asupra consumatorilor și companiilor la nivel global, determinând mai multe guverne să adopte măsuri pentru conservarea resurselor energetice.

Majorarea de 206.000 de barili pe zi reprezintă sub 2% din volumul eliminat de pe piață după blocarea strâmtorii, însă transmite un semnal că OPEC+ este pregătită să crească producția odată cu reluarea traficului maritim. Compania de consultanță Energy Aspects a caracterizat această creștere drept „pur teoretică” atât timp cât perturbările din zonă persistă.

”În realitate, adaugă foarte puţini barili pe piaţă”, a declarat Jorge Leon, fost oficial OPEC şi actual şef al analizei geopolitice la Rystad Energy. ”Când Strâmtoarea Ormuz este închisă, barilii suplimentari ai OPEC+ devin în mare parte irelevanţi.”

Opt state din cadrul OPEC+ au decis, în cadrul unei reuniuni virtuale desfășurate duminică, să majoreze cotele de producție, potrivit unui comunicat oficial.

Pe lângă dificultățile cu care se confruntă producătorii din zona Golfului, alte țări membre, precum Rusia, nu pot crește producția din cauza sancțiunilor occidentale și a distrugerilor infrastructurii provocate de războiul cu Ucraina.

În Golful Persic, infrastructura energetică a fost grav afectată de atacuri cu rachete și drone. Oficialii locali avertizează că ar putea dura luni întregi până la reluarea producției la capacitate normală și atingerea țintelor stabilite, chiar dacă conflictul se încheie rapid și Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.

Comitetul Ministerial Comun de Monitorizare al OPEC+, care s-a întrunit separat în aceeași zi, și-a exprimat îngrijorarea față de atacurile asupra infrastructurii energetice, subliniind că acestea implică costuri ridicate și perioade lungi de reparații, cu impact direct asupra aprovizionării globale.

Iran a anunțat sâmbătă că Irak este exceptat de la eventualele restricții de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, iar datele de monitorizare arată că un petrolier cu țiței irakian a traversat duminică zona. Totuși, rămâne incert dacă alte nave vor fi dispuse să își asume riscul traversării.

Actuala perturbare a pieței este considerată cea mai amplă din istorie, estimările indicând că între 12 și 15 milioane de barili pe zi — adică până la 15% din oferta globală — au fost scoși din circuit.

Potrivit JPMorgan, prețul petrolului ar putea depăși 150 de dolari pe baril, un nivel record, dacă blocajul din Strâmtoarea Ormuz persistă până la jumătatea lunii mai.

Alianța OPEC+ reunește 22 de state, inclusiv Iranul, însă doar opt dintre acestea participă în mod regulat la deciziile lunare privind producția. Din 2025, aceste țări au început să relaxeze treptat restricțiile pentru a-și recâștiga cota de piață.

În acest context, cele opt state au crescut producția cu aproximativ 2,9 milioane de barili pe zi între aprilie și decembrie 2025, înainte de a suspenda majorările în perioada ianuarie–martie 2026.

Următoarea reuniune a acestui grup restrâns este programată pentru data de 3 mai.