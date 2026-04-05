Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu se reflectă și în planurile de călătorie de Paște, iar una din cele mai puternice țări europene transmite deja un prim semnal în acest sens. Primele decizii vin din Germania, una dintre cele mai mari piețe din Europa pentru turismul extern. Oamenii spun că își reevaluează planurile de călătorie pe fondul contextului internațional tensionat și al costurilor în creștere, indică o analiză realizată de XTB.

Pe lângă îngrijorările legate de siguranța unor rute sau destinații, presiunea vine și din zona financiară. Vacanțele au devenit mai scumpe decât se anticipa în urmă cu doar câteva luni, în contextul în care conflictul din Iran contribuie la tensiuni pe piața petrolului și, implicit, la costuri mai ridicate pentru carburanți și transportul aerian.

Un sondaj realizat în martie de XTB Germania, pe un eșantion de 1.000 de persoane, arată că aproape un sfert dintre respondenți spun că războiul le afectează vacanța de Paște. Concret, 10% afirmă că și-au schimbat deja destinația sau ruta, alți 10% analizează această posibilitate, iar 4% și-au anulat complet călătoria.

Impactul nu este resimțit doar din perspectiva siguranței, ci și din cea a bugetului. Potrivit studiului, 35% dintre respondenții din Germania iau în calcul variante mai accesibile: fie aleg destinații mai apropiate decât cele planificate inițial, fie se gândesc să renunțe complet la vacanță din cauza costurilor ridicate de transport.

În cazul celor care aveau deja planificat un zbor pe distanțe lungi, aproape jumătate spun că s-ar reorienta către o destinație internă sau către o altă destinație din Europa dacă situația geopolitică se agravează. Alți 15% ar păstra destinația inițială, dar ar lua în calcul o rută diferită sau o altă companie aeriană. Pentru 14%, amânarea sau anularea călătoriei rămâne o opțiune, în timp ce doar 22% spun că planurile lor nu se vor schimba.

Și în România se conturează semnale similare. Datele reflectate de presă arată că turiștii români analizează mai atent siguranța destinațiilor exotice și devin mai prudenți în luarea deciziilor de călătorie. În paralel, câștigă teren alternativele interne, iar pentru vacanța de Paște sunt luate în calcul opțiuni din interiorul țării, precum stațiunile montane, litoralul sau Delta Dunării.

Iată ce spune și Ramona Colea, reprezentant agenţie pentru drepturile pasagerilor, despre acest subiect, potrivit Antena 1.

„În continuare, pasagerii nu sunt atât de înfricoşaţi, în sensul în care să renunţe la o vacanţă. Cred că Europa va creşte puternic, aceeaşi Grecie care oricum ne place şi mai ales că pot călători şi cu maşina. Cred, în continuare, că în această vară vor fi rezervări pe zona de vacanţe, dar partea de Orient Mijlociu sau zboruri care ar trebui să opereze în spaţiul aerian va fi evitat”, a afirmat Ramona Colea.

Toate privirile erau îndreptate către discursul președintelui Donald Trump joi dimineața devreme, pe fondul așteptărilor că acesta va anunța încetarea bruscă a conflictului din Iran, care a perturbat sectorul energetic și transporturile la nivel mondial, se arată într-o altă analiză, realizată de Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro.

Trump menționase că SUA s-ar putea retrage din conflict „cu sau fără un acord”. Prețurile petrolului au scăzut miercuri, înaintea discursului, iar bursele din Asia, Europa și SUA au înregistrat creșteri, pe fondul unei speranțe reînnoite de pace. Însă în discursul său, președintele Trump a menționat că atacurile vor mai continua în Iran „timp de două sau trei săptămâni”, ceea ce a readus incertitudinea pe piețe.

În contextul actual, companiile aeriene suportă întreaga povară a costurilor crescute ale combustibilului, unele dintre ele începând deja să implementeze măsuri de criză și avertizând că prețurile biletelor ar putea crește.

Petrolul a fost primul care a reacționat la ultimele știri. După ce miercuri a scăzut ușor sub 100 de dolari pe baril, contractele futures pe țițeiul Brent au urcat din nou, după discursul lui Trump, la peste 107 dolari, pe fondul incertitudinilor reînnoite cu privire la momentul în care va fi redeschisă Strâmtoarea Hormuz.

De la începutul anului, prețul țițeiului a crescut cu peste 64%, iar acest lucru se observă cu ușurință și în prețurile de la pompă din întreaga lume. În ciuda declarației lui Donald Trump că SUA nu au nevoie de petrolul din Golf, prețurile petrolului WTI (West Texas Intermediate) au crescut cu peste 5% într-o singură zi și cu 72% de la începutul anului.

Situația actuală, atât în ceea ce privește prețurile petrolului, cât și disponibilitatea acestuia, creează o perturbare majoră pentru industria transportului aerian, prețurile combustibilului pentru avioane dublându-se de la începutul conflictului, din 28 februarie.

Pe termen scurt, companiile aeriene au absorbit costurile mai mari, dar având în vedere că aceste cheltuieli cu combustibilul pentru avioane reprezintă 20%-30% din costurile lor de operare, majorările de preț vor avea cu siguranță un impact asupra biletelor de călătorie.

Directorii companiilor aeriene, inclusiv cei de la Lufthansa și Air France-KLM, au avertizat că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu va determina o creștere semnificativă a tarifelor și va pune presiune pe rezervele de combustibil deja limitate, avertizând că acestea s-ar putea chiar epuiza dacă perturbările persistă.

Ed Bastian, CEO-ul Delta Air Lines, a declarat că această creștere a prețului combustibilului a adăugat costuri de până la 400 de milioane de dolari pentru companie numai în luna martie. El a mai spus că Delta acționează acum rapid pentru a transfera aceste costuri mai mari către clienți prin creșteri ale tarifelor. American Airlines se așteaptă, de asemenea, ca prețurile mărite ale combustibilului să adauge aproximativ 400 de milioane de dolari la cheltuielile sale din primul trimestru.

În Asia, Korean Air a anunțat că implementează un set de măsuri de urgență pentru a amortiza impactul creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, inclusiv „măsuri interne de reducere a costurilor” pentru a-și gestiona finanțele, astfel încât să asigure „stabilitatea companiei în contextul creșterii prețurilor la combustibil și al incertitudinii economice globale”. Toate acestea sunt măsuri excepționale.

Transportul aerian de marfă devine, de asemenea, mai scump. Cele mai recente statistici de la TAC Index arată că, în săptămâna care s-a încheiat la 30 martie, indicele global Baltic Air Freight a urcat cu 9,3% față de săptămâna precedentă, în timp ce acum este cu 10% mai mare comparativ cu anul trecut.

Acest lucru va crește costurile de livrare a mărfurilor în întreaga lume, afectând și marile companii internaționale de curierat și logistică, precum DHL și FedEx. În cele din urmă, întreaga situație face ca livrarea produselor, inclusiv cele cumpărate online, să fie mai scumpă.

Dacă situația actuală continuă, unele companii aeriene vor reduce numărul de destinații și frecvențele și vor efectua restructurări interne. Cu toate acestea, acest lucru va crea o presiune continuă asupra ofertei, în timp ce se prevede o creștere a cererii.

Conform Proiecțiilor IATA privind cererea pe termen lung (LTDP) pentru transportul aerian, este așteptat ca cererea globală de transport aerian de pasageri să se dubleze până în 2050.

Deși vacanța de Paște nu va fi afectată de tarife mai mari și anulări, deoarece multe rezervări au fost făcute înainte de începerea războiului, această vară ar putea fi diferită, aglomerând unele destinații, în timp ce altele ar putea rămâne insuficient sau chiar deloc deservite.

Totul va depinde de cât de repede se va încheia conflictul din Orientul Mijlociu.

Chiar dacă se va ajunge la un acord în zilele următoare, creșterea prețurilor la petrol și la combustibilul pentru avioane va continua să afecteze companiile aeriene, deoarece normalizarea pieței globale va dura ceva timp. Pentru consumatori, pe termen scurt, acest lucru ar putea face mai scumpe călătoriile din timpul sezonului tradițional de vacanță.