Duminică seară, președintele SUA, Donald Trump, a vorbit din nou despre situația din Orientul Mijlociu. El a lăsat de înțeles că, dacă nu se va ajunge până mâine la un acord, ar putea prelua controlul asupra petrolului iranian.

„Cred că există şanse mari ca până mâine să se ajungă la un acord; în acest moment se negociază. Dacă nu ajung la un acord şi asta repede, iau în considerare să arunc totul în aer şi să preiau controlul asupra petrolului”, a spus Donald Trump pentru Fox News.

Donald Trump a ameninţat Iranul că va începe să îi bombardeze infrastructura marţi dimineaţă dacă strâmtoarea vitală Ormuz, pe care Teheranul a închis-o efectiv ca mijloc de presiune în acest conflict, nu va fi redeschisă.

Președintele american a transmis un mesaj radical pe platforma Truth Social, adresat direct Iranului, pe un ton amenințător:

„Marţi va fi Ziua Centralei Electrice şi Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad – DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah”.

Declarațiile vin pe fondul escaladării conflictului și al atacurilor recente asupra infrastructurii energetice din Iran.

Potrivit Al Jazeera, oficialii iranieni susțin că sunt pregătiți să răspundă oricărei acțiuni din partea SUA. Aceștia afirmă că au experimentat deja atacuri asupra infrastructurii lor și că dețin capacitatea de a riposta, inclusiv prin lovirea unor ținte din regiune, în special Israel.

Mesajul transmis constant de Teheran este că își poate apăra teritoriul și că are mijloacele necesare pentru a provoca pierderi semnificative adversarilor.

Surse citate de Reuters indică faptul că este puțin probabil ca Iranul să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz în perioada imediat următoare. Controlul asupra acestei rute, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial, reprezintă principalul instrument de presiune al Teheranului asupra Washingtonului.

Potrivit acelorași evaluări, Iranul ar putea continua să limiteze traficul maritim pentru a menține prețurile energiei la un nivel ridicat și pentru a forța SUA să caute o soluție rapidă de ieșire din conflictul care durează deja de aproape cinci săptămâni.

Importanța acestei rute este confirmată de datele Energy Information Administration, care arată că aproximativ 20% din consumul global de petrol tranzitează această zonă.

În același timp, organizații internaționale precum International Energy Agency și NATO monitorizează atent evoluțiile, avertizând că orice blocaj poate avea efecte majore asupra lanțurilor globale de aprovizionare.

Creșterea tensiunilor a dus deja la volatilitate pe piețele energetice, iar analiștii avertizează că o blocare prelungită ar putea declanșa un nou șoc petrolier, cu impact direct asupra inflației și economiilor dependente de importuri.

Președintele american a sugerat că intervenția militară ar putea rezolva rapid situația, afirmând:

„Încă puțin timp și vom DESCHIDE cu ușurință STRÂMĂTOAREA ORMUZ, vom LUA PETROLUL ȘI vom FACE AVERE”

Cu toate acestea, experții avertizează că o astfel de operațiune ar putea avea costuri uriașe și ar risca să atragă SUA într-un conflict de durată.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a recurs la tactici variate pentru a perturba traficul maritim: atacuri asupra navelor, amplasarea de mine și impunerea de taxe de tranzit.

Aceste acțiuni au dus deja la creșteri semnificative ale prețului petrolului și la probleme de aprovizionare în statele dependente de resursele din Golful Persic.

Expertul Ali Vaez a explicat că strategia Washingtonului ar putea avea efect invers:

„SUA au oferit Iranului un instrument de distrugere în masă”

Acesta susține că influența asupra piețelor energetice globale este, în acest moment, mai puternică decât orice armă convențională.

Strâmtoarea Ormuz, aflată între Iran și Oman, are doar câțiva kilometri lățime pe culoarele de navigație, ceea ce o face extrem de vulnerabilă. Experții avertizează că chiar și atacuri limitate cu drone pot bloca traficul.

„Una sau două drone sunt suficiente pentru a perturba traficul și a speria navele să treacă”, a subliniat Vaez.

Fostul director al CIA, Bill Burns, consideră că Iranul va încerca să păstreze acest avantaj strategic chiar și după încheierea conflictului.

„Teheranul va încerca să mențină avantajul pe care l-a redescoperit prin restricționarea traficului prin strâmtoare”

Potrivit acestuia, controlul asupra rutei ar putea fi folosit atât ca instrument de securitate, cât și ca sursă de finanțare prin taxe maritime, într-un eventual proces de reconstrucție.