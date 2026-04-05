Israelul se confruntă cu o creștere vizibilă a nemulțumirii interne, după ce peste o mie de persoane au protestat în centrul orașului Tel Aviv împotriva extinderii războiului cu Iranul și Hezbollah, a numărului tot mai mare de victime și a direcției strategice adoptate de guvern în gestionarea conflictelor din regiune. Participanții au criticat deschis deciziile guvernului și extinderea operațiunilor militare în mai multe teatre de război.

Manifestanții au scandat lozinci împotriva bombardamentelor și a conducerii politice, exprimându-și opoziția față de strategia militară adoptată.

„Nu bombardaţi! Vorbiţi!” „Puneţi capăt prostiilor lui Bibi!”, au scandat protestatarii adunaţi în Piaţa Habima, în inima metropolei.

Nemulțumirea s-a concentrat și asupra premierului Benjamin Netanyahu, criticat de unii participanți ca fiind responsabil pentru escaladarea conflictului.

„Netanyahu este cea mai mare ameninţare la adresa existenţei Israelului”, era mesajul afișat pe o pancartă purtată de o protestatară.

Autoritățile au autorizat inițial doar o adunare limitată, de maximum 150 de persoane, invocând măsuri de securitate impuse de război.

Cu toate acestea, numărul participanților a depășit semnificativ limita stabilită, iar intervenția poliției a dus la dispersarea mulțimii. O parte dintre manifestanți au revenit ulterior sau au recurs la forme pasive de protest, așezându-se pe carosabil.

Organizatorii au denunțat intervenția forțelor de ordine și au subliniat caracterul civic al acțiunii. „Poliţia încearcă să ne reducă la tăcere vocile”, dar „este de datoria noastră să fim prezenţi”, a declarat Alon-Lee Green, co-director al grupului Standing Together.

„Suntem aici pentru a cere încetarea războiului din Iran, a războiului din Liban, a războiului în curs din Gaza şi pentru a pune capăt pogromurilor din Cisiordania”, a adăugat el.

Conflictul regional s-a intensificat semnificativ după atacurile lansate la sfârșitul lunii februarie, când acțiuni comune americano-israeliene au vizat Iranul, declanșând o reacție dură din partea Teheranului. Ulterior, Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și altor țări din regiune.

Implicarea Hezbollah, care a intrat în conflict la începutul lunii martie, a amplificat dimensiunea confruntării. Israelul a răspuns printr-o campanie extinsă de bombardamente aeriene în Liban și o ofensivă terestră în sudul țării, consolidând un front militar multiplu.

În acest context, oficialii iranieni au lansat avertismente directe la adresa Statelor Unite și Israelului.

„Dacă ostilităţile escaladează, întreaga regiune se va transforma într-un iad pentru voi; iluzia de a învinge Republica Islamică Iran va deveni o mlaştină în care vă veţi afunda”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al comandamentului central Khatam al-Anbiya.

La rândul său, Ali Abdollahi, comandant al aceleiași structuri, a transmis un mesaj similar, avertizând că „porţile iadului se vor deschide” pentru SUA și Israel în cazul unei escaladări suplimentare, informează BBC.

Declarațiile vin după ultimatumul formulat de Donald Trump, care a cerut Iranului să ajungă la un acord în termen de 48 de ore sau să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, amenințând că „iadul se va dezlănţui” în caz contrar. Abdollahi a calificat poziția liderului american drept „agresivă şi belicoasă”, susținând că eventualele atacuri asupra infrastructurii iraniene vor primi un răspuns „fără limită”.

În paralel, Donald Trump a afirmat că mai mulți lideri militari iranieni au fost eliminați într-un atac major asupra Teheranului.

„Mulţi dintre liderii militari ai Iranului, care i-au condus prost şi fără înţelepciune, au fost eliminaţi, împreună cu mulţi alţii, în această lovitură masivă la Teheran!”, a scris acesta pe platforma Truth Social, publicând și imagini video cu explozii.

Imaginile distribuite surprind explozii puternice și zgomot de aeronave, însă nu au fost confirmate oficial detalii suplimentare privind amploarea operațiunii sau identitatea victimelor.