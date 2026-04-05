India a efectuat prima achiziție de țiței din Iran din ultimii șapte ani, potrivit Ministerului indian al Petrolului, informație confirmată de CNBC.

Ultima livrare de petrol iranian către India avusese loc în mai 2019, moment în care Statele Unite au impus sancțiuni stricte pentru a opri exporturile Teheranului.

Reluarea importurilor vine în contextul conflictului regional care implică SUA, Israel și Iran, și care a afectat semnificativ transportul de petrol și stabilitatea rutelor maritime.

Autoritățile indiene au transmis că aprovizionarea cu țiței este asigurată, inclusiv prin revenirea la surse considerate anterior sensibile din punct de vedere geopolitic:

”În contextul perturbărilor de aprovizionare din Orientul Mijlociu, rafinăriile indiene şi-au asigurat necesarul de ţiţei, inclusiv din Iran, iar pentru importurile de petrol iranian nu există probleme de plată”, a precizat ministerul într-un mesaj oficial publicat pe platforma X.

Declarația indică o schimbare de paradigmă în ceea ce privește mecanismele financiare și comerciale, în condițiile în care tranzacțiile cu Iranul au fost, ani la rând, blocate de sancțiuni.

Un element esențial care a permis această mișcare îl reprezintă decizia Statele Unite de a suspenda temporar sancțiunile asupra petrolului și produselor rafinate iraniene.

Măsura a fost adoptată pentru a reduce presiunea asupra pieței globale, în contextul în care conflictul din regiune a generat un deficit de aprovizionare și creșteri accelerate ale prețurilor.

Această flexibilizare a regimului de sancțiuni a permis unor mari importatori, precum India, să își reconfigureze rapid strategiile energetice.

Ministerul indian al Petrolului a subliniat că țara importă țiței din peste 40 de state, companiile având libertatea de a alege furnizorii în funcție de condițiile comerciale.

Această abordare reflectă o strategie clară de securitate energetică, menită să reducă dependența de anumite regiuni și să limiteze riscurile asociate conflictelor geopolitice.

În plus, autoritățile au transmis că necesarul de petrol pentru lunile următoare este deja acoperit integral, ceea ce oferă stabilitate pe termen scurt.

Pe lângă țiței, India a achiziționat și 44.000 de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Iran. Transportul a fost realizat cu o navă aflată sub sancțiuni, care a ajuns în portul Mangalore, în vestul țării, unde combustibilul este în curs de descărcare.

Acest detaliu indică o flexibilitate crescută în aplicarea sancțiunilor și o adaptare pragmatică la condițiile din piață.

Importanța deciziei Indiei trebuie analizată în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Potrivit Energy Information Administration, aproximativ 20% din petrolul consumat la nivel global tranzitează această zonă.

Blocajele sau restricțiile din această regiune pot genera efecte imediate asupra prețurilor la energie, asupra costurilor de transport și, implicit, asupra inflației globale.

Organizații internaționale precum International Energy Agency avertizează că orice escaladare suplimentară ar putea duce la un nou șoc energetic global.

Reluarea importurilor de petrol iranian de către India reflectă o realitate economică tot mai complexă: piețele energetice sunt extrem de sensibile la tensiunile geopolitice.

Creșterea prețurilor la petrol are efecte în lanț, de la scumpirea combustibililor și a transportului până la majorarea costurilor de producție și a prețurilor finale pentru consumatori.

În acest context, decizia Indiei poate fi interpretată atât ca o măsură de oportunitate economică, cât și ca o mișcare strategică menită să asigure stabilitatea internă într-un mediu global incert.