Papa Leon al XIV-lea a rostit astăzi, 5 aprilie 2026, prima sa alocuțiune de Paște în calitate de pontif. Mii de credincioși s-au adunat duminică în Piața Sfântul Petru pentru a-l asculta.

Înconjurat de trandafiri albi pe balconul central al bazilicii din Vatican, Suveranul Pontif a transmis un mesaj puternic împotriva războaielor și a violenței, adresat liderilor lumii.

„În această zi de sărbătoare, să abandonăm orice dorinţă de conflict, dominaţie şi putere şi să-l implorăm pe Domnul să acorde pacea sa unei lumi devastate de războaie”, a spus el.

Pontiful, primul papă născut în Statele Unite, s-a remarcat în ultimele luni printr-o poziție critică față de conflictele internaționale, inclusiv față de războiul din Iran.

După ce a salutat mulțimea, Papa a rostit tradiționala binecuvântare „Urbi et Orbi” – „către cetate și lume”, în fața unei piețe decorate festiv, cu rânduri de narcise și mii de flori în nuanțe de mov, roșu și alb. Atmosfera a fost completată de sunetul clopotelor și de aplauzele credincioșilor.

În discursul său, Papa Leon a avertizat asupra pericolului obișnuinței cu violența, subliniind că: „Ne obişnuim cu violenţa, ne resemnăm cu ea şi devenim indiferenţi, indiferenţi faţă de moartea a mii de oameni”. El a continuat cu un apel direct către liderii politici: „Cei care au arme, să le lase jos. Cei care au puterea de a declanşa războaie, să aleagă pacea.”

Într-o abatere de la practica recentă, Papa Leon nu a menționat explicit niciun stat sau conflict, preferând un mesaj general, cu valoare universală. Totodată, el a adus un omagiu predecesorului său, Papa Francisc, care și-a rostit ultimul discurs de Paște cu doar câteva ore înainte de moartea sa, anul trecut.

Referindu-se la semnificația religioasă a sărbătorii, Papa Leon a evocat figura lui Iisus Hristos, despre care a spus că a fost „complet nonviolent” în fața suferinței. Pentru creștini, Paștele reprezintă momentul central al credinței, marcând învierea lui Hristos.

La finalul ceremoniei, Papa a transmis urări de Paște în mai multe limbi, inclusiv latină, arabă și chineză, și a anunțat că va reveni pe 11 aprilie pentru a conduce o priveghere de rugăciune dedicată păcii.

În ultimele săptămâni, inclusiv în cadrul slujbelor din Săptămâna Mare, pontiful a avertizat constant asupra pericolului indiferenței față de suferința provocată de conflicte.

Recent, el a lansat și un apel direct către Donald Trump, cerându-i să identifice o „rampă de ieşire” pentru a pune capăt tensiunilor cu Iranul, subliniind astfel mesajul său global în favoarea dezescaladării și păcii.