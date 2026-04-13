Revenirea la White House de la Mar-A-Lago a prilejuit realizarea unei declarații de presă a lui Donald Trump. Punctul central al discursului a fost anunțul unei acțiuni militare și diplomatice coordonate pentru a sufoca exporturile de energie ale Teheranului. Președintele a precizat că, începând de mâine, 14 aprilie 2026, la ora 10:00 dimineața, o blocadă internațională va interzice Iranului să mai vândă petrol.

„Armata lor este distrusă. Navele lor sunt sub apă. 158 de nave au dispărut, marina lor a dispărut”, a afirmat Trump, susținând că forțele iraniene sunt într-o stare de disperare după o întâlnire de criză care ar fi durat 21 de ore.

Motivul invocat pentru această escaladare este încălcarea unei promisiuni privind libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz. „Au mințit. Au promis că vor deschide strâmtoarea direct, dar nu au făcut-o”, a adăugat liderul de la Casa Albă, subliniind totodată că rachetele și capacitățile de producție de drone ale Iranului sunt „în mare parte învinse”.

Donald Trump a prezentat independența energetică a SUA ca pe un scut împotriva instabilității din Orientul Mijlociu. Folosind celebrul slogan „Drill, baby, drill”, acesta a susținut că Statele Unite au depășit producția cumulată a Rusiei și Arabiei Saudite.

În viziunea sa, Strâmtoarea Ormuz („stress-ul hormonal”, cum a numit-o metaforic) nu mai reprezintă o amenințare vitală pentru securitatea americană. „Bărcile vin aici să se umple. Nu trebuie să mai trecem prin Ormuz. Avem mai mult petrol decât Rusia și Arabia Saudită la un loc”, a declarat el, invitând alte națiuni să cumpere resurse americane în loc de petrol iranian.

Discursul a luat o întorsătură neașteptată în momentul în care președintele și-a îndreptat atenția către aliații tradiționali și figuri religioase internaționale.

Decepția numită NATO: Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Alianța Nord-Atlantică, acuzând statele membre că nu au fost alături de SUA în momentele critice, în ciuda „trilioanelor de dolari” cheltuite de Washington. „NATO nu a fost acolo pentru noi. Acum vor să vină, dar nu mai există o amenințare reală. Vom examina foarte serios această relație.” În declarația sa, Donald Trump a exprimat o nemulțumire profundă cu privire la contribuția financiară a Statelor Unite în cadrul NATO, în special în contextul apărării împotriva Rusiei. Trump a susținut că SUA au plătit „trilioane de dolari” pentru NATO de-a lungul timpului. El a catalogat acest efort financiar drept „puțin ridicol”, având în vedere că scopul principal este apărarea Europei împotriva Rusiei. Conflictul cu Vaticanul: Președintele a lansat un atac fără precedent la adresa Papei Leon, numindu-l o persoană „foarte liberală” care „nu crede în oprirea crimei”. Supărarea lui Trump provine din poziția relaxată a Papei față de criza nucleară iraniană și arestările unor clerici în timpul pandemiei de COVID. „Nu-mi place un Papă care spune că este în regulă ca o țară să aibă arme nucleare pentru a distruge lumea.”

„Nu ne place un Papă care va spune că este în regulă să ai o armă nucleară. Nu vrem ca asta să spună că crima este în regulă în orașele noastre. Nu-mi place. Nu sunt un mare fan al Papei Leon. Este o persoană foarte liberală și este un bărbat care nu crede în oprirea crimei.” a spus Trump.

În ciuda tonului belicos, Trump a asigurat familiile celor doi piloți americani implicați în recentele operațiuni că aceștia sunt „într-o formă foarte bună”. Mesajul final pentru Teheran a fost unul categoric: „Iranul nu va avea o armă nucleară. Nu există nicio modalitate prin care să o obțină.”

Discursul marchează o tranziție de la diplomația negocierilor la o strategie de izolare totală, bazată pe dominația energetică a Statelor Unite și pe o reevaluare drastică a parteneriatelor globale tradiționale.