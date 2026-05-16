Vaticanul face un pas istoric în modernizarea instituțiilor sale prin adoptarea noilor tehnologii globale. Papa Leon al XIV-lea a aprobat înființarea unei comisii speciale formate din membri ai diverselor dicasterii care alcătuiesc Guvernul Vaticanului.

Acest organism are scopul clar de a facilita schimbul de informații și proiecte privind inteligența artificială, inclusiv politicile referitoare la utilizarea acesteia în cadrul instituției.

Sfântul Scaun a anunțat această decizie majoră sâmbătă, 16 mai 2026, relatează agenția de presă EFE.

Încă de la începutul pontificatului său, Papa Leon și-a manifestat interesul profund pentru evoluția tehnologică și are în vedere inclusiv publicarea unei enciclice dedicate acestei teme de actualitate.

Ideea acestui proiect inovator îi aparține cardinalului Michael Czerny, prefect al Dicasterului pentru Promovarea Dezvoltării Umane Integrale.

Czerny va fi responsabil de această comisie coordonatoare, după ce a primit aprobarea necesară pe care Papa Leon a oferit-o pentru demararea analizelor complexe.

Grupul va examina posibilele efecte ale tehnologiei asupra ființelor umane și va promova preocuparea constantă a Bisericii pentru demnitatea fiecărei persoane, „în special în ceea ce priveşte dezvoltarea sa integrală”.

În documentul oficial se explică faptul că această structură va facilita colaborarea internă, promovând intens dialogul, comuniunea și participarea.

„Revine instituţiei coordonatoare să faciliteze colaborarea şi schimbul de informaţii între membrii grupului cu privire la activităţile şi proiectele legate de inteligenţa artificială, inclusiv politicile privind utilizarea acesteia în cadrul Sfântului Scaun, promovând dialogul, comuniunea şi participarea”, scrie în document.

Această inițiativă importantă continuă eforturile anterioare ale Vaticanului în domeniu. În ianuarie 2025, dicasteriile pentru Doctrina Credinței și pentru Cultură și Educație au elaborat documentul „Antiqua et Nova”, axat pe relația dintre inteligența artificială și cea umană.

Noua comisie reunește reprezentanți din multiple academii pontificale și dicasterii. Demersul pe care Papa Leon l-a validat acum amintește de comisia COVID-19, creată în martie 2020 de către Papa Francisc, în timpul pandemiei.

Aspect Cheie Detalii Oficiale și Structuri Implicate Rol în Cadru / Obiectiv Strategic Autoritate Decizională Papa Leon al XIV-lea (Aprobare oficială) Validarea politicilor tehnologice și inițierea unei viitoare enciclice tematice. Coordonator Proiect Cardinalul Michael Czerny (Prefectul Dicasterului pentru Dezvoltare Umană) Gestionarea grupului de lucru și monitorizarea impactului AI asupra umanității. Instituții Co-participante Dicasteriile pentru Doctrina Credinței, Cultură, Comunicare și Academiile Pontificale Asigurarea unei abordări multidisciplinare (teologice, științifice și sociale). Document de Referință „Antiqua et Nova” (elaborat în ianuarie 2025) Fundamentul doctrinar privind relația dintre inteligența artificială și cea umană. Scopul Principal Facilitarea schimbului de informații și politici interne Promovarea dialogului, comuniunii și protejarea demnității fiecărei ființe umane. Precedent Istoric Comisia COVID-19 (creată de Papa Francisc în martie 2020) Model instituțional de reacție rapidă la provocările globale majore.

Papa Leon al XIV-lea, născut Robert Francis Prevost pe 14 septembrie 1955 în Chicago, Statele Unite, este cel de-al 267-lea papă al Bisericii Catolice și suveran al Vaticanului.

Ales în Conclav la data de 8 mai 2025, el a intrat în istorie ca primul pontif născut în America de Nord și al doilea de pe continentul american, succedându-i Papei Francisc.

Înainte de ascensiunea sa la Scaunul Apostolic, Prevost a avut o carieră ecleziastică remarcabilă, marcată de multiculturalism. Membru al Ordinului Sfântului Augustin, el a servit ca prior general al acestei comunități între 2001 și 2013.

Ulterior, a activat ca episcop de Chiclayo în Peru, țară unde a obținut și cetățenia. În anul 2023, a fost numit cardinal și a preluat conducerea Dicasterului pentru Episcopi, o funcție cheie în Guvernul Vaticanului.

Cunoscut pentru viziunea sa deschisă și adaptată provocărilor lumii moderne, Papa Leon al XIV-lea continuă linia pastorală a predecesorului său, concentrându-se pe incluziune socială, dialog și demnitate umană. Alegerea numelui său pontifical reflectă o dorință de reconciliere între tradiție și progres, manifestată inclusiv prin interesul său activ față de etica noilor tehnologii și a inteligenței artificiale.