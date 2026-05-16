Prin ordinul semnat de Alexandru Nazare, angajații instituțiilor din subordinea Ministerului Finanțelor nu vor mai putea utiliza pe echipamentele de serviciu aplicații de inteligență artificială precum OpenAI ChatGPT, Google Gemini sau Microsoft Copilot.

Restricțiile fac parte dintr-un set mai amplu de măsuri privind securitatea informatică și vizează atât aparatul central al ministerului, cât și structurile subordonate, inclusiv ANAF și Autoritatea Vamală Română.

Documentul, citat de Antena 3 CNN, poartă numărul 543 și modifică hotărârea de guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor.

Noile măsuri prevăd și restricționarea accesului la:

adrese personale de e-mail precum Gmail, Yahoo sau Outlook;

platforme de cloud-sharing precum Dropbox, Google Drive și OneDrive;

rețele sociale și aplicații precum WhatsApp;

instrumente online de traducere, inclusiv Google Translate.

Potrivit documentului, măsurile intră în vigoare imediat și sunt motivate de contextul geopolitic actual și de riscurile asociate atacurilor cibernetice.

„Începând cu data semnării prezentului ordin, pentru întărirea securității cibernetice în raport cu situația geopolitică actuală generată de actori statali și nonstatali, se implementează măsurile tehnice suplimentare necesare”, se arată în documentul semnat de Alexandru Nazare.

Ordinul introduce și blocarea porturilor USB utilizate pentru conectarea dispozitivelor externe de stocare.

Măsura urmărește limitarea transferului de date în afara infrastructurii informatice a instituțiilor și reducerea riscului de scurgeri de informații sau infectare cu programe malware.

Conform documentului:

„Accesul la aceste platforme este restricționat pentru a reduce vulnerabilitățile existente la nivelul stațiilor de lucru, a sistemelor informatice și a aplicațiilor (…) pentru a putea proteja datele și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate”.

În ordinul emis de Ministerul Finanțelor se precizează că noile restricții sunt necesare în contextul amenințărilor informatice tot mai complexe și al tensiunilor geopolitice actuale.

Documentul menționează explicit existența unor riscuri generate atât de „actori statali”, cât și de „actori nonstatali”, fără a oferi însă detalii suplimentare privind eventuale incidente concrete sau amenințări specifice.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează de mai mulți ani că platformele externe de AI, serviciile cloud și aplicațiile de comunicare pot reprezenta vulnerabilități pentru instituțiile care gestionează date sensibile sau informații fiscale și financiare.

În ultimii ani, mai multe guverne și instituții publice din lume au introdus restricții privind utilizarea aplicațiilor de inteligență artificială pe dispozitivele de serviciu.

Motivul principal îl reprezintă riscul ca date sensibile sau documente interne să fie încărcate pe platforme externe și procesate în afara infrastructurilor securizate ale statului.

Totodată, multe instituții publice au început să limiteze utilizarea platformelor de cloud-sharing și a aplicațiilor personale de mesagerie pentru a reduce riscurile de atacuri informatice și scurgeri de date.

Noile măsuri adoptate de Ministerul Finanțelor se înscriu în această tendință globală de consolidare a securității cibernetice în administrația publică.