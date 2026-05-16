România își menține ratingul de la S&P Global Ratings. Agenția internațională de evaluare financiară S&P Global Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-/A-3”, menținând țara în categoria recomandată investițiilor (investment grade). Decizia vine în urma unei evaluări ad-hoc generate de evoluțiile politice recente din România, inclusiv schimbările la nivelul guvernului.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor, menținerea calificativului reflectă atât progresele fiscale realizate în 2026, cât și riscurile persistente privind stabilitatea politică și sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu.

”Agenţia internaţionalã de evaluare financiarã S&P Global Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-/A-3″, atât pentru datoria pe termen lung, cât şi pentru cea pe termen scurt. Acţiunea de rating a fost una neplanificatã, fiind în afara calendarului anunţat la începutul anului, motivul fiind evenimentul special cauzat de dizolvarea guvernului de coaliţie în urma votului de neîncredere din Parlamentul României. Urmãtoarea publicare programatã de cãtre agenţie privind ratingul suveran al României este 2 octombrie 2026”, precizează Ministerul Finanţelor.

Cu toate acestea, agenția a decis menținerea ratingului, semnalând că România a înregistrat progrese măsurabile în consolidarea fiscală, în special în primul trimestru al anului 2026.

Analiza S&P evidențiază o îmbunătățire clară a execuției bugetare la început de 2026. Deficitul bugetar s-a redus semnificativ, ajungând la aproximativ 1% din PIB în primul trimestru, față de nivelurile considerabil mai ridicate din anul anterior.

Această evoluție a fost susținută de:

creșterea veniturilor fiscale după ajustările de taxe și impozite,

control mai strict al cheltuielilor publice,

efectele măsurilor de consolidare fiscală implementate în 2025.

Totuși, prognoza S&P indică un deficit anual de aproximativ 6,25% din PIB în 2026, ceea ce menține presiunea asupra finanțelor publice și asupra costurilor de finanțare.

”Agenţia apreciazã mãsurile de consolidare fiscalã care au condus la reducerea deficitului bugetar la aprox. 1% din PIB în primul trimestru al anului curent, un nivel aproape la jumãtatea celui înregistrat anul trecut, consolidarea fiind susţinutã atât de veniturile încasate suplimentar ca urmare a creşterii taxelor şi impozitelor cât şi un control mai strict al cheltuielilor. Estimarea agenţiei pentru deficitul bugetar este de 6,25% în acest an, în continuare un nivel foarte ridicat comparativ cu nivelurile înregistrate în Europa”, transmite ministerul interimar.

Conform scenariului de bază al agenției, economia României ar putea traversa o perioadă de stagnare temporară în 2026, influențată de factori externi, inclusiv volatilitatea piețelor energetice și contextul geopolitic.

Pentru 2027, S&P estimează o revenire a creșterii economice la aproximativ 2,5%, susținută de:

accelerarea investițiilor publice și private,

implementarea reformelor structurale,

îmbunătățirea absorbției fondurilor europene.

„Reconfirmarea ratingului suveran al României într-un context politic incert, desi un aspect îmbucurãtor, atrage atenţia asupra impactului major pe care deciziile politice îl au asupra încrederii investitorilor faţã de România. Într-un mediu extern complicat, România a confirmat cã poate implementa politici curajoase şi eficiente pentru atingerea dezideratului de consolidare fiscalã, evoluţiile actuale de pe scena politicã fiind urmãrite cu atenţie atât de agenţiile de rating, cât şi de investitori, menţinerea unui rating recomandat investiţiilor fiind o certificare a faptului cã România este pe o traiectorie pozitivã, fiind de altfel subliniatã execuţia bugetarã aferentã primului trimestru. Totuşi, trebuie sã fim foarte atenţi, poziţia rating-ului fiind una vulnerabilã cu o perspectivã negativã, menţinerea traiectoriei de ajustare precum şi absorbţia fondurilor europene în cadrul PNRR, SAFE si fondurilor de coeziune fiind necesare pentru pãstrarea gradului investiţional”, a declarat ministrul interimar Finanţelor, Alexandru Nazare.

Un pilon central în evaluarea S&P îl reprezintă accesul României la finanțare externă, în special prin programele europene.

Sunt evidențiate în mod special:

PNRR ,

, fondurile de coeziune,

instrumentul SAFE .

Aceste surse sunt considerate critice pentru acoperirea deficitului extern și pentru susținerea investițiilor publice în perioada 2026–2027.

S&P avertizează că întârzierile în implementarea reformelor sau blocarea accesului la aceste fonduri ar putea deteriora rapid profilul de risc al României.

Deși menținerea ratingului este un semnal pozitiv, evaluarea subliniază mai multe vulnerabilități structurale:

deficit bugetar ridicat comparativ cu media europeană,

nevoi mari de finanțare externă,

instabilitate politică internă,

dependență de fluxurile de capital și fonduri UE.

Factorii de risc identificați includ:

imposibilitatea reducerii deficitului în 2027,

acces limitat la fonduri europene,

deteriorarea contextului extern, inclusiv posibile șocuri pe piața energiei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că menținerea ratingului investment grade confirmă direcția corectă a politicilor fiscale, însă a atras atenția asupra vulnerabilității persistente a economiei.

Acesta a evidențiat necesitatea continuării consolidării fiscale, a disciplinei bugetare și a unei absorbții eficiente a fondurilor europene pentru menținerea încrederii investitorilor internaționali.

Confirmarea ratingului „BBB-/A-3” de către S&P Global Ratings indică faptul că România rămâne într-o categorie investițională stabilă, în ciuda contextului politic complicat.

Totuși, perspectiva negativă asociată ratingului reflectă un echilibru fragil între:

progresele fiscale recente,

riscurile politice,

presiunile bugetare pe termen mediu.

Evoluția din 2026–2027 va depinde decisiv de capacitatea autorităților de a menține disciplina fiscală, de a implementa reformele structurale și de a asigura accesul constant la finanțările europene.