Surse apropiate companiei au declarat pentru Reuters că SpaceX și-a modificat calendarul inițial și vrea să grăbească procesul de intrare pe bursă.

Potrivit acestora, compania intenționează să publice prospectul ofertei publice inițiale chiar săptămâna viitoare, urmând ca întâlnirile cu marii investitori instituționali să înceapă pe 4 iunie.

Debutul efectiv pe Nasdaq ar putea avea loc încă din 12 iunie, cu aproape două săptămâni mai devreme decât estimările inițiale.

Compania ar urma să fie tranzacționată sub simbolul „SPCX”, un ticker care ar putea deveni rapid unul dintre cele mai urmărite de pe piețele financiare globale.

Inițial, listarea fusese programată pentru finalul lunii iunie, în apropierea aniversării lui Elon Musk, însă ritmul rapid în care au fost analizate documentele de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA ar fi determinat compania să accelereze întregul proces.

Dacă planurile vor fi confirmate, listarea SpaceX ar putea rescrie istoria burselor americane și mondiale.

Sursele citate de Reuters susțin că oferta publică inițială ar putea atrage aproximativ 75 de miliarde de dolari, în timp ce evaluarea companiei este estimată la circa 1.750 de miliarde de dolari.

O asemenea valoare ar depăși cu mult marile listări care au marcat ultimele decenii pe Wall Street și ar transforma IPO-ul într-un eveniment istoric pentru sectorul tehnologic și financiar.

Prin comparație, evaluarea combinată a SpaceX era estimată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari în luna februarie, atunci când compania a fuzionat cu xAI, startupul de inteligență artificială lansat tot de Elon Musk.

Creșterea accelerată a valorii reflectă interesul uriaș al investitorilor pentru companiile din domeniul spațial, inteligenței artificiale și infrastructurii digitale globale.

Reuters a relatat încă din luna martie că unul dintre obiectivele importante ale companiei este includerea cât mai rapidă în Nasdaq-100, indice care reunește cele mai mari companii non-financiare listate pe Nasdaq.

Recent, Nasdaq a introdus reguli speciale de „intrare rapidă” pentru companiile nou listate cu capitalizări foarte mari. Aceste modificări permit unor giganți tehnologici să fie incluși mai repede în indice, fără a mai aștepta perioade lungi după debutul bursier.

Pentru SpaceX, o astfel de includere ar însemna acces automat la fluxuri uriașe de capital din partea fondurilor de investiții și ETF-urilor care urmăresc indicele Nasdaq-100.

Analiștii spun că această strategie ar putea consolida rapid poziția companiei pe piețele financiare și ar atrage interesul marilor investitori instituționali din întreaga lume.

Fondată în 2002, SpaceX a devenit în ultimii ani cea mai importantă companie privată din industria spațială.

Compania este responsabilă pentru:

dezvoltarea rachetelor Falcon;

programul Starship;

transporturile către NASA;

rețeaua globală de internet prin satelit Starlink;

proiectele viitoare de explorare spațială și misiuni către Marte.

Succesul companiei a schimbat radical industria spațială, reducând costurile lansărilor și transformând piața comercială a transportului orbital.

În paralel, Elon Musk își extinde influența și în alte sectoare-cheie, inclusiv inteligență artificială, automobile electrice, infrastructură digitală și robotică.

Marile bănci americane coordonează listarea

Operațiunea financiară este coordonată de unele dintre cele mai mari instituții bancare din lume.

Printre băncile implicate se numără:

Morgan Stanley ;



Bank of America ;



Citigroup ;



JPMorgan Chase ;



Goldman Sachs .



Alături de acestea, alte 16 instituții financiare participă la coordonarea ofertei publice inițiale.

Analiștii financiari consideră că interesul pentru această listare ar putea fi uriaș, atât din partea marilor fonduri de investiții, cât și a investitorilor individuali, în condițiile în care SpaceX este una dintre cele mai cunoscute și influente companii tehnologice din lume.

Listarea ar putea schimba piața bursieră globală

O eventuală listare de asemenea dimensiuni ar avea efecte importante asupra întregii piețe financiare globale.

Experții estimează că debutul bursier al SpaceX ar putea atrage volume record de tranzacționare și ar putea repoziționa sectorul aerospațial în centrul interesului investitorilor internaționali.

În același timp, succesul unei asemenea operațiuni ar putea încuraja și alte companii private din tehnologie și inteligență artificială să accelereze planurile de listare publică în următorii ani.