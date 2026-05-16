Din cuprinsul articolului Donald Trump încheie vizita din China fără acorduri comerciale clare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a încheiat vizita oficială de două zile la Beijing, într-un moment extrem de sensibil pentru relațiile dintre Washington și Beijing. Deși liderul american a descris întâlnirea cu președintele chinez, Xi Jinping, drept „foarte productivă” și „un mare succes”, summitul nu s-a încheiat cu anunțarea unor acorduri comerciale concrete între cele două mari puteri economice.

Vizita a avut loc într-un context internațional tensionat, marcat de rivalitatea economică și tehnologică dintre cele două state, de conflictul din Orientul Mijlociu și de disputele privind Taiwanul. În plus, actualul armistițiu comercial dintre SUA și China urmează să expire în luna noiembrie, ceea ce amplifică presiunea asupra negocierilor bilaterale.

La finalul discuțiilor, Donald Trump a anunțat că l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă în luna septembrie. Informația a fost confirmată și de ministrul chinez de Externe, Wang Yi, care a transmis că vizita liderului chinez în Statele Unite va avea loc în această toamnă.

Trump susține că au fost convenite „acorduri comerciale fantastice”

În timpul vizitei, Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Washingtonul și Beijingul au ajuns la „acorduri comerciale fantastice, excelente pentru ambele țări”. Cu toate acestea, nici administrația americană și nici autoritățile chineze nu au prezentat documente oficiale sau detalii clare despre eventuale înțelegeri semnate.

Liderul american a susținut că China ar fi acceptat să cumpere 200 de avioane Boeing, existând inclusiv posibilitatea unei comenzi suplimentare de încă 750 de aeronave în următorii ani. Dacă o astfel de tranzacție va fi confirmată, ea ar reprezenta cea mai importantă revenire a producătorului american pe piața chineză după aproape un deceniu de blocaje și tensiuni comerciale.

În ultimii ani, relațiile economice dintre Washington și Beijing au fost afectate de tarife vamale, restricții comerciale și sancțiuni aplicate inclusiv companiilor din domeniul tehnologic. China a redus semnificativ comenzile pentru Boeing în perioada disputelor comerciale, iar multe contracte au fost amânate sau suspendate.

Trump a mai afirmat că Beijingul intenționează să achiziționeze produse agricole americane în valoare de miliarde de dolari, în special soia și cereale. Agricultura americană reprezintă unul dintre domeniile cele mai afectate de războiul comercial dintre cele două state, iar fermierii americani au cerut în repetate rânduri administrației de la Washington să obțină redeschiderea pieței chineze.

Cu toate acestea, autoritățile chineze nu au confirmat public informațiile prezentate de liderul american.

Beijingul vorbește despre „beneficiu reciproc” și stabilitate comercială

Un purtător de cuvânt al guvernului chinez a transmis după summit că „Esența relațiilor economice și comerciale China-SUA este beneficiul reciproc și cooperarea reciproc avantajoasă”.

Oficialii chinezi au insistat asupra necesității unui climat economic stabil și predictibil, în condițiile în care economia globală traversează o perioadă marcată de inflație, încetinirea creșterii economice și tensiuni geopolitice.

Beijingul încearcă în același timp să evite o nouă rundă de sancțiuni sau restricții comerciale americane, mai ales în domeniile considerate strategice, precum tehnologia, semiconductorii și inteligența artificială.

Elon Musk și Jensen Huang, prezenți la summitul din Beijing

Din delegația americană au făcut parte și lideri importanți din industria tehnologică, semn că discuțiile nu s-au limitat doar la comerț și economie tradițională.

Printre participanți s-au numărat Elon Musk și Jensen Huang, companiile conduse de aceștia având interese majore pe piața chineză.

Participarea reprezentanților Tesla și Nvidia a venit într-un moment în care competiția tehnologică dintre SUA și China devine tot mai dură. Washingtonul încearcă să limiteze accesul Chinei la tehnologii avansate și cipuri performante, în timp ce Beijingul accelerează investițiile în dezvoltarea propriilor capacități tehnologice.

Trump a confirmat că una dintre temele importante discutate cu Xi Jinping a fost inteligența artificială. Liderul american a declarat că cele două state analizează posibilitatea stabilirii unor reguli și bariere de siguranță privind dezvoltarea și utilizarea AI.

Tema este considerată strategică atât de Washington, cât și de Beijing, în condițiile în care inteligența artificială este privită drept una dintre tehnologiile care vor influența economia și securitatea globală în următoarele decenii.

Taiwanul rămâne principalul punct de tensiune dintre SUA și China

Una dintre cele mai sensibile teme abordate în cadrul summitului a fost situația Taiwanului.

Xi Jinping a avertizat că problema Taiwanului reprezintă „cea mai importantă chestiune” în relațiile chino-americane și a transmis că o gestionare greșită a acestui dosar ar putea provoca un conflict major între cele două state.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și a intensificat în ultimii ani presiunile militare și diplomatice asupra insulei. În paralel, Statele Unite continuă să susțină militar și politic Taiwanul, ceea ce provoacă reacții dure din partea Beijingului.

După summit, Donald Trump a avertizat împotriva unei eventuale proclamări a independenței Taiwanului și a anunțat că administrația americană urmează să ia o decizie privind noi vânzări de armament către insulă.

Declarațiile vin într-un moment în care relațiile dintre Beijing și Taipei se află la unul dintre cele mai tensionate niveluri din ultimii ani.

Iranul și Strâmtoarea Ormuz au fost discutate la Beijing

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și situația din Orientul Mijlociu, în special conflictul legat de Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Donald Trump a cerut Chinei să își folosească influența diplomatică pentru susținerea redeschiderii rutei maritime și reducerea tensiunilor regionale.

Potrivit liderului american, Xi Jinping s-ar fi arătat dispus să contribuie la deblocarea situației. În același timp, diplomația chineză și-a menținut poziția oficială și a cerut un armistițiu „de durată și cuprinzător”.

China are interese economice majore în regiune, fiind unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume. O eventuală blocare prelungită a Strâmtorii Ormuz ar putea afecta puternic piețele energetice globale și ar putea genera noi creșteri de prețuri la nivel internațional.

Relația SUA-China rămâne marcată de neîncredere

Deși summitul de la Beijing s-a încheiat fără incidente diplomatice majore, relația dintre cele două superputeri continuă să fie marcată de neîncredere și rivalitate strategică.

Comerțul, tehnologia, Taiwanul, securitatea regională și competiția pentru influență globală rămân principalele puncte de tensiune dintre Washington și Beijing.

În acest context, viitoarea vizită a lui Xi Jinping la Casa Albă ar putea deveni un moment decisiv pentru stabilirea direcției relațiilor americano-chineze în perioada următoare.