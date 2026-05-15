Israelul și Libanul au acceptat prelungirea cu 45 de zile a încetării ostilităților anunțate inițial de președintele american Donald Trump pe 16 aprilie, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al instituției americane, Tommy Piggott, după două zile de discuții desfășurate la Washington între reprezentanții celor două state.

„Încetarea ostilităţilor din 16 aprilie va fi prelungită cu 45 de zile pentru a permite realizarea de noi progrese”, a declarat Tommy Piggott.

Oficialii americani au descris negocierile dintre Israel și Liban drept „extrem de productive” și au precizat că noile runde de discuții sunt programate pentru 2 și 3 iunie.

Întâlnirile din această săptămână reprezintă a treia rundă de negocieri directe între cele două părți de la intensificarea confruntărilor dintre armata israeliană și Hezbollah. Tensiunile au escaladat după ce gruparea șiită libaneză a lansat rachete asupra Israelului pe 2 martie, la doar trei zile de la debutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Ulterior, Israelul și-a extins operațiunile terestre în sudul Libanului, în timp ce raidurile aeriene au continuat în mai multe regiuni aflate aproape de frontieră.

Deși armistițiul anunțat în aprilie a redus amploarea confruntărilor, sudul Libanului rămâne scena unor atacuri și schimburi sporadice de foc între armata israeliană și Hezbollah.

Războiul purtat de Israel în Liban s-a desfășurat în paralel cu escaladarea tensiunilor regionale generate de conflictul dintre SUA și Iran, iar situația de securitate din zonă continuă să fie fragilă.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile americane, ostilitățile s-au redus considerabil după acordul de încetare a focului, însă incidentele armate nu au dispărut complet.

În ultimele luni, Israelul a intensificat presiunea militară asupra pozițiilor Hezbollah, susținând că gruparea libaneză continuă să reprezinte o amenințare directă la adresa securității israeliene.

Negocierile intermediare de SUA urmăresc evitarea unei extinderi regionale a conflictului și stabilirea unui mecanism de control care să limiteze atacurile de la frontieră.

În paralel cu negocierile privind Libanul, Israelul a lansat vineri un atac aerian în Fâșia Gaza, unde ținta principală a fost Izz al-Din al-Haddad, comandantul forțelor armate Hamas.

Potrivit Reuters, Haddad este considerat succesorul lui Mohammad Sinwar și unul dintre principalii coordonatori ai atacului din 7 octombrie 2023 împotriva Israelului, eveniment care a declanșat războiul din Gaza.

Comandantul Hamas este cel mai important lider militar vizat de Israel după acordul susținut de SUA privind reducerea ostilităților în enclava palestiniană.

Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al apărării, Israel Katz, au transmis într-un comunicat comun că liderul Hamas este responsabil pentru atacurile care au provocat moartea și răpirea a mii de civili și militari israelieni.

„Haddad este vinovat de răul suferit de mii de civili şi militari israelieni, inclusiv de omoruri şi răpiri”, au afirmat Benjamin Netanyahu și Israel Katz.

Autoritățile israeliene nu au confirmat însă dacă liderul Hamas a fost ucis în urma raidului aerian.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat vineri că Israelul și-a extins controlul militar asupra unei părți semnificative din Fâșia Gaza.

Conform declarațiilor făcute de liderul israelian și citate de AFP, armata israeliană controlează în prezent aproximativ 60% din teritoriul palestinian.

În același timp, Hamas continuă să dețină controlul asupra unei zone restrânse situate de-a lungul coastei Mării Mediterane.

Raidul lansat vineri de Israel a vizat un apartament din cartierul Rimal al orașului Gaza. Potrivit echipajelor de salvare și martorilor citați de Reuters, atacul a provocat moartea a cel puțin unei persoane și rănirea altor mai mulți civili.

La scurt timp după primul bombardament, o a doua lovitură israeliană a vizat un vehicul aflat pe o stradă din apropiere. Personalul medical și martorii locali nu au raportat victime în urma celui de-al doilea atac.

