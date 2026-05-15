Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să intensifice presiunea militară asupra Iranului dacă discuțiile privind programul nuclear eșuează. Liderul american a afirmat că armata SUA ar putea viza în continuare infrastructura strategică iraniană, inclusiv poduri și instalații electrice.

În declarațiile făcute jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One, președintele american a susținut că operațiunile militare desfășurate de SUA au afectat sever capacitatea de reacție a Iranului.

„Vom interveni”, a declarat Donald Trump, după ce a fost întrebat despre posibilitatea unei implicări militare directe pe teritoriul iranian.

Președintele SUA a afirmat că ofensiva americană ar fi distrus aproximativ 80% din stocurile de rachete ale Iranului și ar fi eliminat o parte importantă din structurile sale de comandă militară.

„Campania militară a distrus 80% din capacitatea lor de rachete, navele și toți comandanții lor”, a declarat Donald Trump.

Totodată, liderul de la Casa Albă a susținut că Iranul se află „într-o stare de confuzie profundă” și că Statele Unite ar putea obține controlul asupra uraniului îmbogățit iranian „la momentul potrivit”.

Donald Trump a declarat că este dispus să accepte un compromis temporar privind programul nuclear iranian, însă a subliniat că Washingtonul solicită garanții suplimentare și angajamente ferme din partea Teheranului.

Președintele american a precizat că are în vedere un scenariu care ar presupune un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, însă doar dacă acesta poate fi verificat internațional.

„Nu am nimic împotrivă” față de un moratoriu de 20 de ani, a spus Donald Trump, adăugând că o astfel de soluție „nu este suficientă” fără angajamente „reale” din partea Iranului.

Liderul american a reiterat că Iranul „nu va avea niciodată o armă nucleară” și a susținut că a acceptat anterior un armistițiu cu Teheranul „ca o favoare pentru alte națiuni”.

De partea cealaltă, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a confirmat că discuțiile privind uraniul îmbogățit au fost amânate. Oficialul iranian a explicat, în cadrul summitului BRICS desfășurat la New Delhi, că problema stocurilor de uraniu este una „foarte complexă”.

„Iranul va negocia cu SUA numai dacă cealaltă parte este serioasă și încetează să mai transmită mesaje contradictorii”, a declarat Abbas Araghchi.

Ministrul iranian de Externe a precizat că Washingtonul a transmis Teheranului că dorește continuarea negocierilor, însă Iranul este pregătit atât pentru o soluție diplomatică, cât și pentru una militară, dacă situația se agravează.

În paralel cu tensiunile diplomatice și militare, autoritățile iraniene au anunțat că permit acum tranzitul unui număr mai mare de nave prin Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru exporturile globale de petrol și gaze.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, în ultimele 24 de ore au fost autorizate să treacă prin zonă peste 30 de nave. Agenția Tasnim a transmis că printre acestea s-au aflat și mai multe nave comerciale chineze.

Un jurnalist al televiziunii de stat iraniene, aflat în Bandar Abbas, principalul port din sudul Iranului, a explicat că tranzitul este coordonat de forțele navale ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

„Mai multe nave pot trece acum prin Strâmtoarea Ormuz cu coordonarea forțelor navale ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice”, a transmis acesta.

Oficialii iranieni susțin că noile măsuri demonstrează că mai multe state au acceptat regulile impuse de Teheran în regiune.

„Aceasta demonstrează că multe țări au acceptat noile protocoale juridice impuse de Iran și de forțele navale ale CGRI în această regiune”, a adăugat jurnalistul televiziunii de stat.

Parlamentul iranian analizează în prezent noi propuneri pentru consolidarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz. Vicepreședintele Hamidreza Hajibabaei a anunțat anterior că Iranul a început deja să obțină venituri din taxele de tranzit percepute în această zonă strategică.

În timpul deplasării sale din China către Washington, Donald Trump a confirmat că a avut discuții extinse cu președintele chinez Xi Jinping despre Taiwan și despre relațiile comerciale dintre cele două mari puteri.

Președintele american a declarat că Xi Jinping și-a exprimat opoziția față de un eventual conflict privind independența Taiwanului.

„Preşedintele Xi şi cu mine am vorbit mult despre Taiwan. El nu vrea să asiste la un război de independenţă”, a declarat Donald Trump.

Trump: On Taiwan, Xi doesn’t want to see a movement for independence. He says, “Look, you know, we’ve had it for thousands of years and then at a certain period of time it left that we were going to get it back. They had the Korean War. A lot of things happened and all this.”… pic.twitter.com/H5Rc0aA2pI — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Donald Trump a precizat că nu și-a asumat „niciun angajament într-un sens sau altul” în privința Taiwanului și că va decide „într-un termen relativ scurt” dacă Statele Unite vor continua vânzările de armament către insulă.

În același timp, liderul de la Casa Albă a anunțat că analizează posibilitatea ridicării sancțiunilor aplicate companiilor chineze care au cumpărat petrol iranian, după discuțiile purtate cu Xi Jinping.

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis că a avut o discuție telefonică „bună” cu președintele american Donald Trump, într-un moment în care relațiile dintre Berlin și Washington au fost afectate de divergențele privind conflictul din Iran. Declarația vine după ce administrația americană a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, echivalentul a circa 15% din efectivele SUA staționate în această țară.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul german a insistat asupra faptului că Germania și Statele Unite rămân aliați importanți în cadrul NATO și că dialogul dintre cele două părți continuă în ciuda tensiunilor recente.

„Am avut o conversaţie la telefon bună cu Donald Trump, la întoarcerea sa din China”, a anunţat Friedrich Merz.

Cancelarul german a subliniat că relația strategică dintre Berlin și Washington rămâne una solidă, în special în contextul actualelor provocări de securitate.

„Statele Unite şi Germania sunt parteneri solizi în cadrul unei NATO puternice”, a scris Merz.

Tensiunile dintre cei doi lideri s-au accentuat după declarațiile făcute de Friedrich Merz la finalul lunii aprilie, când acesta a criticat public strategia Washingtonului în conflictul cu Iranul. În timpul unei vizite la o școală germană, cancelarul a afirmat că administrația americană „nu are în mod evident nicio strategie” în războiul cu Iranul și că Teheranul „umilește” Statele Unite.

În mesajul publicat vineri, Friedrich Merz a încercat însă să evidențieze punctele comune dintre Berlin și Washington în ceea ce privește dosarul iranian și securitatea regională.

„Suntem de acord: Iranul trebuie acum să se aşeze la masa negocierilor. El trebuie să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Teheranul nu trebuie să deţină arma nucleară”, a transmis cancelarul german.

Liderul de la Berlin a precizat că discuția cu Donald Trump a vizat și războiul din Ucraina, precum și coordonarea pozițiilor înaintea summitului NATO programat la Ankara, pe 7 și 8 iulie.

În paralel, Germania continuă procesul amplu de consolidare a armatei sale, lansat sub conducerea lui Friedrich Merz, pe fondul deteriorării relațiilor cu Rusia și al dorinței europenilor de a reduce dependența de protecția militară americană.

Tabel. Principalele declarații și decizii anunțate de Donald Trump: