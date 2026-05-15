Prețul petrolului continuă să crească pe fondul riscului de escaladare militară. Vineri, cotațiile au crescut cu peste 1%, după ce Donald Trump a avertizat că își pierde răbdarea în relația cu Iranul și a cerut ajungerea la un acord. Declarațiile au fost făcute joi seara, într-un interviu acordat Fox News, unde liderul american a subliniat presiunea asupra Teheranului în contextul tensiunilor regionale.

Contractele futures pentru petrolul Brent au ajuns la 107,04 dolari pe baril, în creștere cu 1,32 dolari față de ziua anterioară, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat la 102,50 dolari pe baril, cu 1,33 dolari în plus. Pe parcursul săptămânii, Brent a avansat cu aproape 6%, iar WTI a crescut cu peste 7%, potrivit datelor citate de Reuters.

„Nu voi mai avea multă răbdare. Ar trebui să ajungă la un acord”, a spus Trump referitor la Iran.

Situația de pe piață a fost influențată și de faptul că summitul de la Beijing dintre Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping nu a dus la progrese concrete în privința dosarului iranian. În lipsa unui acord, atenția piețelor s-a mutat din nou asupra riscurilor din Strâmtoarea Ormuz și asupra posibilității unei escaladări militare.

Analiștii de piață au explicat că lipsa unui progres în negocieri a readus în prim-plan riscurile geopolitice, în special blocajul din strâmtoare. Potrivit unei analize din piață, situația rămâne tensionată, iar riscul unei escaladări militare continuă să influențeze prețurile energiei.

„Întrucât summitul de la Beijing nu a adus nicio descoperire în ceea ce privește Iranul, atenția pieței se îndreaptă din nou către impasul din strâmtoare, cu un risc de escaladare militară”, a explicat Vandana Hari, fondatoarea Vanda Insights, firmă de analiză a pieței petrolului.

O navă a fost capturată de personal iranian în largul Emiratelor Arabe Unite și direcționată către apele iraniene, în timp ce o navă de marfă indiană care transporta animale, aflată în drum din Africa spre Emiratele Arabe Unite, a fost scufundată în apropierea coastei Omanului.

Gărzile Revoluționare Iraniene au transmis că aproximativ 30 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz de miercuri seara, un număr aflat încă mult sub media de aproximativ 140 de nave zilnic înainte de declanșarea conflictului, dar în creștere față de zilele precedente.

Casa Albă a anunțat că Donald Trump și Xi Jinping au convenit asupra necesității menținerii deschise a acestei rute maritime strategice. Reprezentantul comercial american Jamieson Greer a precizat că și China adoptă o abordare pragmatică în privința situației din Iran și susține menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz.

Pe lângă tensiunile geopolitice, analiștii din piață susțin că principalul factor care menține prețurile ridicate este oferta limitată de petrol. Un analist al pieței energetice a explicat că tranzitul celor 30 de nave prin Strâmtoarea Ormuz a mai redus din temeri, însă nu suficient pentru a schimba tendința de creștere, care este alimentată de deficitul de ofertă.

De asemenea, Donald Trump a transmis că în cadrul discuțiilor de la Beijing China și-a exprimat interesul de a cumpăra petrol din SUA, un posibil acord urmărit îndeaproape de piețele internaționale.