Jurnalistul Dan Andronic a analizat întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Potrivit explicațiilor publicate pe pagina sa de YouTube, unul dintre cele mai importante momente ale vizitei a fost referirea făcută de Xi Jinping la așa-numita „capcană a lui Tucidide”, un concept devenit foarte cunoscut în ultimii ani în relațiile internaționale. Explicația acestei teorii pornește de la lucrările istoricului și comandantului militar grec Tucidide și a fost popularizată de politologul american Graham Allison, în urma unui studiu realizat la Harvard.

Teoria susține că atunci când o putere emergentă încearcă să înlocuiască o putere dominantă, conflictul devine aproape inevitabil. Din cele 16 cazuri istorice analizate de Allison, desfășurate între secolul al XV-lea și finalul secolului XX, în 12 situații s-a ajuns la război. Printre exemplele invocate se numără Războaiele Napoleoniene, Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial și Războiul Rece.

În cazul Războiului Rece, Andronic amintește că, deși nu a existat un conflict militar clasic direct între SUA și Uniunea Sovietică, confruntarea a inclus o amenințare militară permanentă, o cursă a înarmărilor și un război comercial și economic care s-a încheiat în 1989 cu înfrângerea URSS.

„Luați o pastilă de istorie. Vorbim despre capcana lui Tucidide, un concept care a devenit extrem de popular datorită președintelui Chinei, Xi, care l-a amintit în discurs. Despre ce este vorba? Este un concept folosit acum 10-15 ani de către un politolog american, Alison, care a făcut un studiu la Harvard și plecând de la o afirmație a istoricului și comandantului militar Tucidide, care a scris o istorie a războiului peloponeziac, a ajuns la concluzia că, în momentul în care o putere emergentă care se ridică tinde să ia locul unei alte puteri care domină la acel moment, în momentul ăla inevitabil se ajunge la război. Deci, când unii se ridică și vor să-i dea jos pe alții, inevitabil iese cu bătaie. Din cele 16 cazuri studiate de-a lungul istoriei, din secolul XV până la finalul secolului XX, deci din 16 cazuri, în 12 cazuri s-a ajuns la război. Cazurile semnificative, păi Războaiele Napoleoniene, Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, unde de fiecare dată există o putere care vrea să devinădominantă și care se încaieră cu ceilalți, iar ultimul pe care îl știți este Războiul Rece. E ultimul, de fapt, studiat de Alison, Războiul Rece, care spune că n-a fost un război clasic, dar a fost un război în care a existat o amenințare militară implicită, nu explicită, cursa înarmărilor și un război comercial, care s-a finalizat prin înfrângerea Uniunii Sovietice", a explicat Dan Andronic.

Jurnalistul interpretează mesajul transmis de Xi Jinping drept un avertisment legat de Taiwan. În opinia sa, liderul chinez a dorit să transmită că Beijingul ar reacționa în cazul unei intervenții americane privind insula. Totodată, Andronic consideră că atât China, cât și Statele Unite au nevoie de stabilitate și prosperitate economică, motiv pentru care un război comercial nu ar avantaja niciuna dintre părți.

„Deci, războiul între Statele Unite și URSS, care a început în anii ’47, ’48, ’50, s-a terminat în 1989. S-a terminat cu înfrângerea URSS-ului. Asta este capcana lui Tucidide. Ce a vrut să spună XI? Xi a vrut să spună: „Domnule, nu vă atingeți de Taiwan pentru că în momentul ăla vom reacționa. Este cea mai simplă explicație a discursului președintelui chinez. De aia, din punct de vedere economic, cred că lucrurile vor merge foarte bine și MAGA va merge mână în mână cu visul chinezesc, pentru că și China și Statele Unite au nevoie de prosperitate economică, iar asta nu se poate obține în urma unui război comercial”, a subliniat jurnalistul.

În analiza sa, Dan Andronic subliniază că Donald Trump a obținut mai multe concesii importante în urma discuțiilor cu partea chineză. Printre acestea se numără intenția Chinei de a cumpăra petrol american, fapt care ar fi dus la creșterea instantanee a prețului petrolului la 107 dolari pe baril. În același timp, americanii ar urma să ofere acces la cipuri de înaltă tehnologie.

Un alt punct sensibil abordat în discuțiile dintre cei doi lideri a fost situația din Iran și posibilitatea ca statul iranian să obțină arme nucleare. Potrivit comentariului lui Andronic, Trump i-a transmis lui Xi Jinping că nici China nu și-ar dori un Iran cu astfel de capacități. Reacția rezervată a liderului chinez este interpretată de jurnalist drept un semn tacit de aprobare.

„Ce a obținut Trump din China? Se pare că niște lucruri destul de importante. În primul rând, China va cumpăra petrol american. Ceea ce a făcut ca prețul să sară la 107 $ instant. Americanii vor da acces la cipurile de înaltă tehnologie, iar în final toată lumea va fi mulțumită pentru că aici, între scaune va pica Iranul, despre care Trump, vorbind cu Xi, i-a spus: ‘Nici voi nu vreți ca Iranul să aibă arme nucleare’. Xi nu i-a răspuns pentru că, așa cum zice Trump, Xi e un tip de destul de cool, destul de rece și nu e genul care să zică: ‘O, Doamne, câtă dreptate ai!’. Și atunci el a înțeles că, de fapt, tăcerea este o aprobare”, a mai spus Andronic.

Dan Andronic consideră că vizita reprezintă o victorie importantă pentru Donald Trump și subliniază că delegația americană prezentă în China a inclus oameni de afaceri importanți din domenii precum tehnologia, inteligența artificială, industria și finanțele. Totodată, jurnalistul remarcă primirea fastuoasă oferită de autoritățile chineze delegației din SUA, apreciind că simbolurile și gesturile de acest tip au o importanță majoră în cultura chineză.

„Cam asta este situația la momentul ăsta. Mie mi se pare o victorie pentru Trump, o victorie importantă. Delegația de oameni de afaceri care a fost acolo este impresionantă de la tehnologie, AI, industrie, finanțe. Chinezii i-au oferit o primire extrem de fastuoasă și la chinez contează gesturile astea simbolice. Trump a înțeles și le-a lăudat. Eu cred că vom asista la o strângere de mână pentru următorul deceniu între China și Statele Unite, dar o să mai vedem că, până la urmă, nu facem altceva decât analizăm și citim ceea ce se spune, încercând să înțelegem și să transmitem mai departe”, a conchis Dan Andronic.

