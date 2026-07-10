Alertă la Casa Albă: Iranul ar complota pentru uciderea lui Donald Trump. Israelul a trimis informații secrete SUA

Israelul ar fi avertizat Statele Unite cu privire la un presupus plan iranian de asasinare a președintelui american Donald Trump, potrivit unor surse citate de CNN. Informațiile au fost transmise în această săptămână, în contextul în care tensiunile dintre Washington și Teheran au crescut. Autoritățile americane analizează avertismentul, dar nu au confirmat independent existența complotului. Situația apare pe fondul negocierilor și confruntărilor militare dintre cele două state.

Informațiile transmise de Israel Statelor Unite indică faptul că Iranul ar fi elaborat recent un nou plan pentru uciderea președintelui american Donald Trump, au declarat pentru CNN două persoane familiarizate cu situația. Potrivit surselor citate, avertismentul a fost transmis în această săptămână și ar fi vizat un presupus complot concret, diferit de evaluările generale pe care serviciile americane le-au urmărit în ultimele luni.

Una dintre sursele citate de publicație a precizat că Statele Unite au primit constant informații despre posibile amenințări la adresa lui Trump, însă mesajul transmis de Israel ar fi reprezentat o alertă distinctă, referitoare la un plan specific. Detaliile presupusului complot nu au fost făcute publice, iar oficialii americani nu au confirmat că informațiile ar fi fost verificate independent.

Oficiali americani citați de CNN au afirmat că avertismentul israelian ar putea avea și o componentă politică, fiind transmis într-un moment în care Donald Trump analizează opțiunile Statelor Unite privind relația cu Iranul și eventuale acțiuni militare. Unele surse din comunitatea de informații americane au manifestat prudență față de evaluările venite din Israel, considerând că acestea ar putea influența deciziile administrației de la Washington.

Casa Albă a făcut referire la declarațiile recente ale președintelui american privind amenințările venite din partea Iranului, atunci când a fost solicitată să comenteze informațiile despre presupusul complot.

„Vor să-l elimine pe liderul SUA – pe mine. Sunt pe orice listă. Am văzut în această dimineaţă că sunt pe fiecare dintre listele lor. Şi până acum, cred că am avut puţin noroc, dar poate că nu va dura mult. Aceştia sunt oameni răi, bolnavi. Şi trebuie să eradicăm cancerul. Cancerul. Ştiţi ce faceţi? Trebuie să eliminaţi cancerul din timp. Şi asta simt”, a declarat Trump reporterilor miercuri.

Avertismentele privind posibile acțiuni împotriva lui Donald Trump au fost asociate de autoritățile americane cu represaliile anunțate de Iran după atacul cu dronă din 2020, ordonat în timpul primei administrații Trump, în urma căruia a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani.

Potrivit sursei citate, Statele Unite au avertizat de mai mult timp că Iranul ar putea încerca să organizeze un atac împotriva fostului și actualului președinte american, ca răspuns la operațiunea militară care l-a eliminat pe comandantul iranian.

Ulterior, Donald Trump a afirmat că ar fi aflat despre o nouă listă în care ar figura drept principala țintă de asasinat a Iranului. Nu este clar dacă declarația sa se referă direct la informațiile transmise recent de serviciile de securitate israeliene, potrivit sursei citate.

În timpul funeraliilor ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem iranian ucis la începutul conflictului, mai multe grupuri de participanți ar fi scandat mesaje prin care cereau moartea lui Trump.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran s-au amplificat în ultimele zile, pe fondul schimburilor de amenințări și atacuri, în timp ce un armistițiu de 60 de zile care ar fi trebuit să oprească ostilitățile nu a mai fost respectat, conform informațiilor prezentate.

Serviciile de informații americane urmăresc mai mulți actori despre care există suspiciuni că ar fi discutat posibilitatea unor atacuri, însă până în prezent nu ar fi fost adoptate măsuri concrete, au declarat pentru sursa citată două surse familiarizate cu evaluările recente.

Una dintre surse a precizat că agențiile americane sunt preocupate de posibilitatea ca Iranul să vizeze nu doar actuali oficiali, ci și foști membri de rang înalt ai administrației americane.

În același timp, oficialii americani au transmis că negocierile diplomatice cu Teheranul continuă în spatele scenei, chiar dacă Donald Trump a declarat anterior că Memorandumul de Înțelegere cu Iranul s-a „încheiat”. Washingtonul și Teheranul încearcă să ajungă la un acord nuclear până la mijlocul lunii august.

Relația dintre Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu reprezintă un alt factor urmărit de oficialii americani. Netanyahu și-a exprimat rezerve față de eforturile diplomatice ale administrației Trump în relația cu Iranul și a avut divergențe cu președintele american privind acțiunile militare israeliene din Liban.

Cei doi lideri au discutat telefonic joi, iar Benjamin Netanyahu este așteptat să ajungă în curând la Washington pentru noi discuții cu președintele american.

În paralel cu negocierile diplomatice, armata americană a menținut pregătiri pentru eventuale operațiuni militare. Oficialii au declarat că au existat planuri pentru posibile atacuri, însă acestea au fost suspendate în favoarea continuării dialogului diplomatic.

Pe portavionul USS Abraham Lincoln, echipajele au pregătit avioanele de luptă și au desfășurat exerciții pentru scenarii de intervenție. Comandantul navei, Dan Keeler, le-ar fi transmis miilor de membri ai echipajului că situația regională devine tot mai tensionată.

În același timp, piloții au continuat misiunile defensive de rutină, cu zboruri desfășurate pe parcursul zilei și al nopții, în contextul în care Statele Unite mențin un nivel ridicat de pregătire militară în regiune.