Sacrificările de animale au crescut în luna mai 2026. Date INS: Producția de carne a avansat la bovine, porcine și păsări

Numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au înregistrat creșteri la bovine, porcine și păsări în luna mai 2026, comparativ atât cu luna aprilie 2026, cât și cu luna mai 2025. În schimb, la ovine și caprine s-au consemnat scăderi pentru ambii indicatori în ambele comparații.

La bovine au fost sacrificate 40.000 de capete în luna mai 2026, față de 39.000 atât în aprilie 2026, cât și în mai 2025. Greutatea în carcasă a ajuns la 6.677 de tone, în creștere față de 6.520 de tone în aprilie și 6.576 de tone în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS)

În unitățile industriale specializate (abatoare), au fost sacrificate 11.000 de bovine, același nivel ca în aprilie 2026, dar sub cele 13.000 de capete din mai 2025. Greutatea în carcasă realizată în abatoare a fost de 2.836 de tone, comparativ cu 2.924 de tone în aprilie și 3.174 de tone în mai 2025.

La porcine, numărul sacrificărilor a urcat la 324.000 de capete, de la 321.000 în aprilie și 284.000 în mai 2025. Greutatea în carcasă a crescut la 30.204 tone, față de 29.183 de tone în luna precedentă și 26.153 de tone în urmă cu un an.

În abatoare au fost sacrificate 300.000 de porcine, comparativ cu 292.000 în aprilie și 273.000 în mai 2025. Greutatea în carcasă a ajuns la 27.813 tone, peste nivelul de 26.491 de tone din aprilie și 25.096 de tone din mai anul trecut.

La ovine și caprine au fost sacrificate 309.000 de capete în mai 2026, în scădere față de 3,875 milioane de capete în aprilie și 315.000 de capete în mai 2025. Greutatea în carcasă a fost de 3.642 de tone, sub cele 40.135 de tone înregistrate în aprilie și ușor sub nivelul de 3.653 de tone din mai 2025.

În unitățile industriale specializate au fost sacrificate 80.000 de ovine și caprine, comparativ cu 159.000 în aprilie și 78.000 în mai 2025. Greutatea în carcasă a fost de 1.124 de tone, față de 2.073 de tone în aprilie și 1.107 tone în mai anul trecut.

La păsări au fost sacrificate 33,448 milioane de capete în mai 2026, peste cele 32,121 milioane din aprilie și 25,060 milioane din mai 2025. Greutatea în carcasă a ajuns la 53.648 de tone, în creștere de la 53.155 de tone în aprilie și 43.357 de tone în mai 2025.

În abatoare au fost sacrificate 32,884 milioane de păsări, comparativ cu 31,157 milioane în aprilie și 24,308 milioane în mai anul trecut. Greutatea în carcasă a fost de 53.644 de tone, peste cele 51.806 tone din aprilie și 42.290 de tone din mai 2025.

În ceea ce privește greutatea medie în carcasă, la bovine aceasta a fost de 166,9 kilograme pe animal în mai 2026, față de 167,2 kilograme în aprilie și 168,6 kilograme în mai 2025. În abatoare, greutatea medie a fost de 257,8 kilograme, comparativ cu 265,8 kilograme în aprilie și 244,2 kilograme în mai 2025.

La porcine, greutatea medie în carcasă a crescut la 93,2 kilograme, de la 90,9 kilograme în aprilie și 92,1 kilograme în mai 2025. În abatoare, indicatorul a ajuns la 92,7 kilograme, comparativ cu 90,7 kilograme în aprilie și 91,9 kilograme în aceeași lună a anului trecut.

La ovine și caprine, greutatea medie în carcasă a fost de 11,8 kilograme, peste nivelul de 10,4 kilograme din aprilie și 11,6 kilograme din mai 2025. În abatoare, aceasta a fost de 14,1 kilograme, comparativ cu 13,0 kilograme în aprilie și 14,2 kilograme în mai anul trecut.

La păsări, greutatea medie în carcasă a rămas la 1,6 kilograme în mai 2026, în scădere ușoară față de 1,7 kilograme atât în aprilie 2026, cât și în mai 2025. Același nivel de 1,6 kilograme s-a înregistrat și în unitățile industriale specializate, comparativ cu 1,7 kilograme în cele două perioade de referință.

INS precizează că datele privind unitățile industriale specializate au fost obținute prin cercetări statistice exhaustive realizate de instituție, iar informațiile pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică provin de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Datele se referă exclusiv la sacrificările efectuate pentru consum și sunt provizorii.