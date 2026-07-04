Statul român are tot mai puțini angajați în sectorul public. Peste 5.000 de posturi au dispărut în primele 4 luni din 2026

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România a continuat să scadă în primele luni ale anului 2026. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, în luna aprilie erau ocupate 1.274.999 de posturi în sectorul public, cu 5.306 mai puține comparativ cu luna ianuarie a acestui an.

Datele oficiale arată că, raportat la luna martie 2026, numărul posturilor ocupate a scăzut cu 2.462, iar comparativ cu aprilie 2025 diminuarea este de 31.235 de posturi.

Cea mai mare parte a posturilor ocupate, respectiv aproape 63,9%, se regăsea în administrația publică centrală. În aprilie 2026, aceasta avea 814.590 de posturi ocupate, cu 1.924 mai puține decât în ianuarie. Dintre acestea, 600.562 de posturi erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat, în scădere cu 1.185 de angajați față de începutul anului.

Ministerul Educației continua să aibă cel mai mare număr de posturi ocupate, respectiv 293.742, în scădere cu 180 față de ianuarie 2026. Pe următoarele poziții se aflau Ministerul Afacerilor Interne, cu 124.892 de posturi ocupate, în scădere cu 784, și Ministerul Apărării Naționale, unde numărul posturilor a crescut cu 513, ajungând la 76.688.

De asemenea, Ministerul Finanțelor avea 23.542 de posturi ocupate în aprilie 2026, cu 179 mai puține comparativ cu prima lună a anului, în timp ce Ministerul Sănătății înregistra 18.202 posturi ocupate, în scădere cu 116.

În instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.706 posturi, cu 52 mai puține față de ianuarie 2026. Totodată, instituțiile subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj aveau 42.253 de posturi ocupate, în scădere cu 427, iar instituțiile finanțate integral din venituri proprii înregistrau 163.069 de posturi ocupate, cu 260 mai puține decât la începutul anului.

Și administrația publică locală a consemnat o reducere a numărului de angajați. În aprilie 2026, în administrația locală lucrau 460.409 persoane, cu 3.382 mai puține comparativ cu ianuarie. Dintre acestea, 279.744 activau în instituții finanțate integral din bugetele locale, în scădere cu 2.620 de posturi, iar 180.665 lucrau în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, numărul acestora fiind mai mic cu 841 față de începutul anului.