Sorin Grindeanu a felicitat SUA cu ocazia Zilei Independenței: Rămân un reper al democrației! La mulți ani America

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, subliniind rolul pe care această țară îl joacă în continuare pe scena internațională, la 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu a subliniat că Statele Unite ale Americii reprezintă în continuare un reper al democrației și a evidențiat faptul că, la două secole și jumătate de la înființare, SUA demonstrează că o viziune politică și strategică solidă poate transforma un stat într-una dintre cele mai puternice națiuni ale lumii, indiferent de contextul istoric traversat.

Liderul social-democrat a transmis, totodată, urări cu ocazia Zilei Independenței, adresând un mesaj de felicitare Statelor Unite ale Americii și cetățenilor americani.

„Statele Unite ale Americii rămân un reper al democrației! La 250 de ani de la înființare, SUA demonstrează că o viziune corectă te poate propulsa în primul eșalon al statelor puternice, indiferent de contextele istorice. La mulți ani America! Happy Independence Day!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii a fost adoptată la 4 iulie 1776, moment considerat actul fondator al statului american modern. Începând cu anul 1941, în timpul mandatului președintelui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost consacrată oficial drept Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii.

În fiecare an, această zi este celebrată în întreaga țară prin parade, ceremonii oficiale, concerte, reuniuni de familie și spectacole de artificii, fiind una dintre cele mai importante sărbători pentru cetățenii americani. Ziua Independenței comemorează adoptarea documentului prin care cele 13 colonii britanice și-au proclamat separarea de Marea Britanie și au pus bazele unui nou stat construit pe principii precum libertatea, egalitatea și autodeterminarea.

La 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, Statele Unite continuă să fie una dintre cele mai influente puteri politice, economice și militare ale lumii, iar aniversarea acestui moment istoric reprezintă atât o celebrare a trecutului, cât și o reafirmare a valorilor care au contribuit la formarea identității americane moderne.

Postarea lui Sorin Grindeanu poate fi vizualizată aici.