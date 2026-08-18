Rompetrol taie consumul de energie la Petromidia și Vega. Peste 13 MW ar putea ajunge în sistem în orele de vârf

Pe fondul presiunilor asupra Sistemului Energetic Național, KMG International a început să reducă consumul de energie la rafinăriile Petromidia și Vega în perioadele de vârf. Compania ajustează programele de operare și activitățile auxiliare, fără să afecteze producția, în timp ce energia economisită poate sprijini echilibrarea rețelei din Dobrogea.

KMG International (Rompetrol) a implementat un amplu program de optimizare a consumului de energie la rafinăriile Petromidia și Vega, în contextul situației actuale din Sistemul Energetic Național și al presiunii exercitate asupra rețelei din Dobrogea după oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă, potrivit unui comunicat al companiei.

Măsurile au fost aplicate etapizat începând cu 5 august și urmăresc reducerea consumului în perioadele de vârf, fără a afecta activitatea curentă și procesele tehnologice ale rafinăriilor. Compania a optat pentru optimizarea programelor operaționale, reprogramarea unor activități în afara intervalelor critice și ajustarea consumurilor auxiliare.

Rompetrol operează două dintre cele trei rafinării aflate în funcțiune în România, dintr-un total de patru rafinării existente în țară.

România se află, din 1 august, în stare de alertă energetică, după oprirea uneia dintre cele două unități nucleare de la Cernavodă, pe 28 iulie, și reducerea la jumătate a producției marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier. Cele două reactoare de la Cernavodă au o capacitate instalată totală de 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția de energie a României.

Hidrocentralele de la Porțile de Fier contribuie, la rândul lor, cu aproximativ 10%-15% din producția de energie a României, în funcție de condițiile hidrologice și de nivelul producției.

Potrivit oficialilor, măsurile deja implementate de KMG International permit reducerea sarcinii electrice cu aproximativ 5 MW în perioadele de vârf.

La instalația de cocsare a rafinăriei Petromidia, operațiunea de tăiere a cocsului petrolier a fost optimizată astfel încât să fie realizată în afara intervalului critic 19:00–23:00. Măsura reduce sarcina electrică cu aproximativ 2,2 MW, fără să afecteze procesul tehnologic.

Centrala de cogenerare operată de Rompetrol Energy are o capacitate de aproximativ 80 MW și asigură necesarul de energie electrică al platformei Petromidia, estimat, în funcție de regimul de funcționare, la 60-70 MW. Prin optimizarea consumului în perioadele de vârf, energia disponibilă suplimentar poate fi livrată în Sistemul Energetic Național, contribuind la echilibrarea rețelei din Dobrogea.

În condiții optime de funcționare, centrala de cogenerare livrează permanent între 8 și 10 MW în sistemul național în intervalul critic 19:00–23:00. Odată cu măsurile de optimizare a consumului la rafinăria Petromidia, precum și ca urmare a investițiilor în automatizarea și modernizarea instalațiilor, Rompetrol Energy își poate majora cu peste 50% livrările în SEN, până la mai mult de 13 MW în perioadele cu consum ridicat.

În plus, începând cu 22 august, instalația de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) va intra într-o procedură de oprire planificată, după constituirea stocurilor necesare pentru clienți. Măsura va permite reducerea suplimentară a consumului de energie cu aproximativ 8 MW.

La nivelul rețelei de distribuție, KMG International optimizează consumul stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice și recomandă utilizatorilor să efectueze încărcarea în afara intervalului 19:00–22:00.

Compania precizează că toate măsurile sunt aplicate astfel încât să nu afecteze activitățile de rafinare și distribuție. Prioritatea grupului KMG International este menținerea rafinăriilor Petromidia și Vega în condiții optime de operare și la niveluri ridicate de producție, pentru a asigura disponibilitatea carburanților pe piața internă.