Începe săptămâna Premiilor Nobel! Cine sunt laureații care vor primi 12 milioane de coroane?

Premiile Nobel intră din nou în centrul atenției săptămâna viitoare, când vor fi anunțați laureații pentru medicină, chimie, fizică, economie, literatură și pace. Distincțiile vor fi acordate în Suedia și Norvegia, începând de luni, 5 octombrie.

Premiile Nobel urmează să fie anunțate începând de săptămâna viitoare, prima distincție fiind cea pentru medicină, programată luni, 5 octombrie. Seria de anunțuri se va încheia luni, 12 octombrie, când va fi anunțat laureatul sau vor fi anunțați laureații Premiului Nobel pentru economie

Premiile Nobel sunt acordate pentru realizări remarcabile în fiziologie sau medicină, chimie, fizică, economie, literatură și pace. Distincțiile vin însoțite de un premiu financiar majorat recent la 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,21 milioane de dolari. Pentru laureați, premiul aduce și o recunoaștere internațională importantă.

Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină va fi anunțat luni, 5 octombrie, cel pentru fizică marți, 6 octombrie, iar cel pentru chimie miercuri, 7 octombrie. Premiul Nobel pentru literatură va fi anunțat joi, 8 octombrie, urmat de Premiul Nobel pentru pace, vineri, 9 octombrie. Premiul Nobel pentru științe economice va fi anunțat luni, 12 octombrie.

Toate anunțurile vor fi transmise în direct pe canalele digitale oficiale ale Premiului Nobel și pe site-ul nobelprize.org.

Premiile Nobel sunt înmânate anual laureaților pe 10 decembrie, data care marchează aniversarea morții lui Alfred Nobel. Premiul Nobel pentru pace este acordat la Oslo, Norvegia, de președintele Comitetului Nobel, în timp ce celelalte distincții sunt înmânate de regele Suediei, la Sala de Concerte din Stockholm.

În aceeași seară, aproximativ 1.300 de invitați participă la un banchet somptuos organizat la Primăria din Stockholm. Meniul este pregătit cu luni înainte de unii dintre cei mai apreciați bucătari și somelieri din Suedia și este păstrat secret până în momentul servirii. Aproximativ 200 de chelneri se ocupă de servirea preparatelor, care au o tematică nordică.

Fundația Nobel din Suedia a anunțat, luna trecută, că va majora cu 9% valoarea premiilor acordate în acest an. Astfel, recompensa financiară pentru fiecare dintre cele șase categorii va ajunge la 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,22 milioane de dolari.

Directorul executiv al Fundației Nobel, Hanna Stjarne, a declarat că majorarea valorii premiilor are rolul de a menține semnificația pe termen lung a Premiului Nobel și de a asigura păstrarea valorii componentei financiare în timp.

„Prin creşterea valorii premiului, menţinem semnificaţia pe termen lung a Premiului Nobel şi ne asigurăm că partea financiară a premiului îşi păstrează valoarea în timp”, a spus Stjarne.

Premiile din 2026 vor marca cea de-a 125-a aniversare a primelor premii Nobel.