Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se numără printre primii laureați ai Ordinului European de Merit. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 19 mai, în Parlamentul European de la Strasbourg.

Printre personalitățile incluse în prima ediție a distincției se află Angela Merkel, Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Aníbal Cavaco Silva, Wolfgang Schüssel, Javier Solana, precum și Jean-Claude Trichet, conform responsabililor Parlamentului European. În cadrul ceremoniei din 19 mai, laureații vor primi Ordinul European de Merit, distincție acordată în semn de recunoaștere a contribuției lor semnificative la procesul de integrare europeană și la promovarea, precum și apărarea valorilor europene.

Ordinul European de Merit este o distincție care recunoaște meritele persoanelor ce au contribuit semnificativ la procesul de integrare europeană sau la promovarea și apărarea valorilor consacrate în tratatele Uniunii Europene. Prin acordarea sa, se urmărește și inspirarea generațiilor viitoare, prin evidențierea curajului civic și a angajamentului față de idealurile europene.

Acest ordin a fost instituit cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Schuman, documentul care a pus bazele construcției unității europene. El reprezintă prima distincție de acest tip acordată la nivel european de instituțiile Uniunii Europene și are rolul de a completa decorațiile și distincțiile naționale, prin recunoașterea contribuțiilor la consolidarea Europei în ansamblu.

Într-un context internațional marcat de incertitudine, ordinul are ca obiectiv reafirmarea valorilor comune, prin recunoașterea persoanelor care apără pacea, democrația și demnitatea umană.

Ordinul European de Merit este structurat în trei clase, în ordine crescătoare: Membru al Ordinului, Membru de onoare al Ordinului și Membru distins al Ordinului.

Propunerile de numire în Ordinul European de Merit pot fi făcute de mai multe categorii de lideri europeni și naționali. Printre aceștia se numără președintele Parlamentului European, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene, precum și șefii de stat sau de guvern ai statelor membre care fac parte din Consiliul European. De asemenea, pot înainta propuneri și președinții parlamentelor naționale ale statelor membre.

Decizia finală privind acordarea distincției este luată de un comitet de selecție numit de Biroul Parlamentului European pentru un mandat de patru ani. Acest comitet este alcătuit din președintele Parlamentului European, doi vicepreședinți ai instituției și patru personalități europene cu reputație deosebită.

În componența actuală a comitetului se află Roberta Metsola, alături de vicepreședinții Ewa Kopacz și Sophie Wilmès. Din rândul personalităților europene eminente fac parte Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta.

Pot fi propuse pentru numire persoanele care au adus contribuții semnificative la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor fundamentale consacrate în tratatele Uniunii Europene, precum drepturile omului, democrația și statul de drept. Nu sunt eligibili deputații europeni și membrii personalului instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene pe durata mandatului sau a serviciului lor, iar în fiecare an pot fi desemnate cel mult 20 de persoane.

Calitatea de membru al Ordinului European de Merit, indiferent de clasă, precum și dreptul de a purta însemnul sau bareta corespunzătoare sunt acordate exclusiv după decernarea oficială a distincției.

Însemnele și baretele se poartă, în mod obișnuit, pe partea stângă a pieptului. O excepție este prevăzută pentru membrii distinși ai ordinului, în cazul cărora însemnul se poartă în jurul gâtului, ca semn distinctiv al rangului superior.

Apartenența la Ordin oferă și anumite privilegii instituționale, printre care dreptul de acces la tribuna oficială a hemiciclului în timpul ședințelor plenare ale Parlamentului European. Acest drept este exercitat în conformitate cu regulile stabilite prin deciziile privind accesul și desfășurarea dezbaterilor în hemiciclu.

Totodată, comitetul de selecție are posibilitatea de a revoca o numire în cazul în care un membru al Ordinului este condamnat definitiv pentru o infracțiune, dacă se constată nerespectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, sau dacă însemnele ori bareta sunt utilizate în mod necorespunzător.

Distincția poate fi retrasă și în situațiile în care se dovedește că aceasta a fost acordată pe baza unor informații incorecte, fie în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, fie în privința meritelor persoanei decorate.