Republica Moldova se pregătește pentru un nou Guvern. Parlamentul va decide dacă acordă votul de încredere Cabinetului condus de Vasile Tofan

Parlamentul Republicii Moldova se va reuni pe 21 iulie într-o ședință decisivă pentru învestirea noului Guvern. Deputații vor examina programul de guvernare și vor vota echipa propusă de premierul desemnat, Vasile Tofan.

Biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova a decis convocarea unei ședințe plenare pentru data de 21 iulie, începând cu ora 11:00.

Pe ordinea de zi figurează examinarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere pentru Cabinetul de miniștri și componența acestuia, transmite Unimedia.

Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de către președinta Maia Sandu pe 11 iulie, după consultările politice organizate la Președinție.

Imediat după desemnare, Vasile Tofan a declarat că privește această nominalizare ca pe o mare responsabilitate și nu ca pe un element de imagine în cariera sa.

Acesta a afirmat că își asumă conducerea Guvernului într-un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și a transmis că va depune toate eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Întrebat despre viitoarea componență a Executivului, Tofan a precizat că vor exista discuții înainte de stabilirea formulei finale și că noul Cabinet va include și persoane noi.

Premierul desemnat a vorbit și despre impactul deciziei asupra vieții personale, menționând că a discutat în familie înainte de a accepta propunerea și că soția sa nu este mulțumită de această alegere, în contextul în care cei doi au un copil în vârstă de doar trei săptămâni.

Vasile Tofan a comentat și informațiile potrivit cărora ar fi finul de cununie al lui Vaja Jhashi, președintele unui important holding agroindustrial din Republica Moldova.

Acesta a declarat că trebuie făcută diferența între criticile legitime și informațiile false sau atacurile lansate în spațiul public.

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a susținut că desemnarea lui Vasile Tofan ar însemna continuarea actualei guvernări și a afirmat că reformele așteptate nu vor avea loc.

La rândul său, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că viitorul premier va trebui să aleagă dacă va servi interesele cetățenilor sau ale Partidului Acțiune și Solidaritate.

Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a anunțat că nu va participa la consultările convocate de Maia Sandu, motivând că nu dorește să legitimeze formarea unui nou Guvern al PAS.

Criza guvernamentală a început pe 3 iulie, când Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, după o perioadă marcată de mai multe controverse.

Anterior, acesta purtase discuții tensionate cu președinta Maia Sandu și cu ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul consultărilor privind politica bugetar-fiscală.

Ulterior, șefa statului a lansat consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru și l-a numit pe ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, în funcția de premier interimar, după ce Alexandru Munteanu a refuzat să asigure interimatul.

În perioada care a urmat au fost vehiculate mai multe nume pentru funcția de premier, inclusiv cel al ministrului Educației, Dan Perciun.

Dacă Parlamentul va acorda votul de încredere în ședința din 21 iulie, Vasile Tofan și noul Cabinet vor prelua oficial conducerea Guvernului Republicii Moldova.