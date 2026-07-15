Țările mici din UE care au surprins Europa. Unde crește populația cel mai rapid

Populația Uniunii Europene este în creștere pentru al cincilea an consecutiv, după scăderea înregistrată în 2021, pe fondul efectelor pandemiei de COVID-19. Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că numărul locuitorilor UE a crescut cu 706.000 de persoane în ianuarie 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la aproximativ 452 de milioane de locuitori.

Comparativ cu anul 2016, populația blocului comunitar este mai mare cu aproximativ 8 milioane de persoane. Diferența este și mai vizibilă pe o perioadă mai lungă: populația cumulată a statelor care fac parte astăzi din Uniunea Europeană a crescut de la 354,5 milioane de persoane în 1960 la nivelul actual.

Ritmul de creștere demografică a încetinit însă semnificativ în ultimele decenii. În anii 1960, populația UE creștea în medie cu aproximativ 3 milioane de persoane anual, în timp ce în anii 2010 creșterea medie a fost de aproximativ 600.000 de persoane pe an.

Eurostat precizează că, din 2012, scăderea naturală a populației Uniunii Europene, determinată de faptul că numărul deceselor îl depășește pe cel al nașterilor, a fost compensată de migrația netă pozitivă.

Diferențele dintre statele membre sunt considerabile în ceea ce privește numărul total de locuitori. Germania are cea mai mare populație din Uniunea Europeană, cu 83,5 milioane de persoane la începutul anului 2026. Franța ocupă locul al doilea, cu 69,1 milioane de locuitori, urmată de Italia, cu 58,9 milioane, Spania, cu 49,6 milioane, și Polonia, cu 36,3 milioane.

Cele cinci state cu cea mai mare populație reprezintă împreună aproximativ două treimi din populația totală a Uniunii Europene. Germania reprezintă 18,5% din populația blocului comunitar, Franța 15,3%, Italia 13%, Spania 11%, iar Polonia 8%.

La polul opus se află statele cu cele mai mici populații. Malta avea aproximativ 588.000 de locuitori, Luxemburg 691.000, iar Cipru 997.000.

Deși au cele mai mici populații din Uniunea Europeană, unele dintre aceste țări au înregistrat cele mai mari rate de creștere demografică în ultimul an. Malta a avut o creștere de 24 de persoane la mia de locuitori, Cipru de 14 persoane la mia de locuitori, iar Luxemburg de 13 persoane la mia de locuitori.

În total, 16 state membre ale Uniunii Europene au raportat creșteri ale populației în ultimul an. În schimb, unele țări au înregistrat scăderi importante. Letonia a avut cea mai accentuată reducere, cu o rată de minus 8 persoane la mia de locuitori, urmată de Estonia, cu minus 7, și Ungaria, cu minus 5.

Datele actuale indică o creștere temporară a populației UE, însă proiecțiile demografice pe termen lung arată o tendință diferită. Estimările anterioare ale Eurostat arată că populația Uniunii Europene ar putea scădea până în anul 2100.

Potrivit acestor estimări, numărul locuitorilor UE ar putea fi mai mic cu 11,7%, echivalentul a aproximativ 53 de milioane de persoane, până la începutul secolului următor. Principalul factor indicat este scăderea ratei natalității.

Unele state au adoptat măsuri pentru a încerca să limiteze declinul demografic. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut „reînarmare demografică” după ce țara a înregistrat în 2025 mai multe decese decât nașteri pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ulterior, guvernul francez a introdus un concediu parental suplimentar, prin care părinții pot împărți una sau două luni de concediu în plus față de drepturile existente. Specialiștii atrag atenția că menținerea tendinței de scădere a natalității poate afecta pe termen lung numărul persoanelor active pe piața muncii și poate crește presiunea asupra sistemelor de pensii și de sănătate din Europa.