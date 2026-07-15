Sorin Grindeanu acuză blocarea miliardelor din PNRR: „Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege”

Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa PNL și USR, pe fondul disputelor privind proiectele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Liderul social-democrat susține că, în lipsa unor inițiative legislative depuse în Parlament, Camera Deputaților nu poate fi convocată într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea măsurilor necesare. În același timp, acesta leagă blocajul politic de situația economică și invocă scăderea salariului mediu și inflația de peste 10%.

Sorin Grindeanu susține că a verificat situația proiectelor legislative la nivelul aparatului administrativ al Camerei Deputaților și afirmă că parlamentarii partidelor aflate la putere nu au depus nicio inițiativă privind restanțele din PNRR.

În aceste condiții, liderul PSD pune sub semnul întrebării posibilitatea convocării unei sesiuni extraordinare a Parlamentului.

„A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților.

Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?!”

Grindeanu afirmă că responsabilitatea depunerii inițiativelor ar fi revenit parlamentarilor PNL și USR, în condițiile în care Guvernul demis nu mai poate transmite proiecte de lege Parlamentului.

„Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o!

Cine blochează miliardele de euro pentru România?!”

Liderul social-democrat susține că instituția pe care o conduce a demonstrat deja că proiectele considerate urgente pot fi adoptate într-un interval foarte scurt.

Acesta face trimitere la ultima zi a sesiunii parlamentare, când, potrivit afirmațiilor sale, Camera Deputaților a adoptat patru legi considerate vitale pentru România într-un interval de 24 de ore.

În același timp, Sorin Grindeanu critică activitatea Senatului și susține că alte două proiecte nu au trecut de camera condusă de reprezentanții dreptei.

„Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja 4 legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte.”

Disputa privind proiectele legislative restante este legată de îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate de România prin PNRR, de care depinde accesarea fondurilor europene.

Sorin Grindeanu respinge acuzațiile potrivit cărora PSD ar fi responsabil pentru blocarea proiectelor necesare în relația cu Planul Național de Redresare și Reziliență.

Liderul PSD îi atacă direct pe Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru și susține că proiectele restante nu au fost finalizate și depuse în Parlament.

„Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?!”

Mesajul vine în contextul tensiunilor politice privind responsabilitatea pentru întârzierile legislative asociate PNRR. Grindeanu insistă că, în lipsa unor proiecte concrete aflate în circuitul parlamentar, PSD nu poate fi acuzat că împiedică adoptarea acestora.

În finalul mesajului, liderul PSD mută atacul și în zona economică. Acesta face referire la cele mai recente date privind evoluția salariilor și a prețurilor și critică rezultatele guvernării conduse de Ilie Bolojan.

„Între timp, INS ne anunță că salariul mediu SCADE de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%.

Go, Bolo!”

Datele Institutului Național de Statistică indică o scădere lunară a câștigului salarial mediu, în timp ce rata anuală a inflației se menține la un nivel de două cifre. Evoluția puterii de cumpărare a devenit una dintre principalele teme ale confruntării politice, PSD folosind datele economice pentru a critica măsurile adoptate de Executiv.