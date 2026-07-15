Salarii mai mici în România. INS confirmă scăderea veniturilor. Cine pierde cel mai mult

Salariile au făcut un pas înapoi în România, într-o perioadă în care creșterea prețurilor continuă să pună presiune pe bugetele populației. Câștigul salarial mediu net a coborât în luna mai 2026 la 5.684 de lei, cu 159 de lei mai puțin decât în aprilie. Scăderea lunară a fost de 2,7%, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Și câștigul salarial mediu brut a înregistrat un recul. Acesta a ajuns la 9.483 de lei, fiind cu 257 de lei, respectiv 2,6%, sub nivelul raportat pentru luna aprilie.

Datele oficiale arată însă o piață a muncii profund fragmentată. În timp ce angajații din tehnologia informației și industria petrolului și gazelor au câștiguri medii nete de peste 12.000 de lei, în alte sectoare salariile medii rămân sub pragul de 3.000 de lei.

Mai mult, chiar dacă salariul mediu net este mai mare în termeni nominali decât în urmă cu un an, evoluția prețurilor de consum a erodat veniturile angajaților. Indicatorul câștigului salarial real arată că puterea de cumpărare a salariilor se află sub nivelul din mai 2025.

În luna mai 2026, câștigul salarial mediu net pe economie a fost de 5.684 de lei. Comparativ cu aprilie, când valoarea medie era cu 159 de lei mai mare, salariul net a scăzut cu 2,7%.

În cazul câștigului brut, INS indică o medie de 9.483 de lei. Scăderea față de luna precedentă a fost de 257 de lei, echivalentul unui recul de 2,6%.

Evoluția nu înseamnă neapărat că tuturor angajaților din România le-au fost reduse salariile în luna mai. Indicatorul calculat de INS este o medie, iar fluctuațiile lunare sunt influențate inclusiv de prime, bonusuri, ajutoare bănești, drepturi în natură și alte sume acordate salariaților.

În lunile precedente au fost plătite, în mai multe domenii, prime trimestriale, anuale, bonusuri pentru performanțe deosebite sau prime acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște. Dispariția acestor venituri suplimentare din calculul lunii mai a tras în jos media salarială.

La acestea s-au adăugat, în anumite activități economice, producția mai redusă sau încasările mai mici, în funcție de contractele și proiectele derulate de companii.

Privită doar prin prisma valorii nominale, evoluția anuală pare pozitivă. Salariul mediu net din mai 2026 a fost cu 3,2% mai mare decât în aceeași lună din 2025.

Problema apare atunci când veniturile sunt raportate la evoluția prețurilor de consum.

Indicele câștigului salarial real a fost de 93,1% în mai 2026 față de mai 2025. Indicatorul este calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu net și indicele prețurilor de consum. Cu alte cuvinte, majorarea nominală a salariului mediu nu a ținut pasul cu scumpirile din ultimul an.

Față de aprilie 2026, indicele câștigului salarial real a fost de 96,7%.

Raportat la octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 237%, dar este cu 8 puncte procentuale mai mic decât nivelul înregistrat în aprilie 2026.

Graficul publicat de INS pe prima pagină a comunicatului ilustrează diferența dintre evoluția lunară a prețurilor de consum și cea a câștigurilor salariale medii nete. Datele arată fluctuații mult mai pronunțate în cazul veniturilor salariale, în special în lunile în care sunt acordate prime sau alte beneficii.

Diferențele salariale dintre sectoarele economiei rămân uriașe.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost raportate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației. În acest domeniu, salariul mediu net a ajuns la 13.150 de lei în luna mai.

Pe poziția următoare se află extracția petrolului brut și a gazelor naturale, unde câștigul salarial mediu net a fost de 12.405 lei.

Diferența față de sectoarele aflate la baza clasamentului depășește 10.000 de lei lunar.

În pescuit și acvacultură, salariul mediu net a fost de numai 2.863 de lei. Alte activități de servicii au înregistrat un câștig mediu net de 2.895 de lei.

Astfel, salariul mediu din programare și consultanță IT este de peste patru ori mai mare decât venitul mediu net raportat în pescuit și acvacultură.

Cele mai puternice reduceri lunare ale câștigurilor salariale au fost raportate în sectorul asigurărilor, reasigurărilor și fondurilor de pensii, cu excepția sistemului public de asigurări sociale.

În aceste activități, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 29,8% față de aprilie.

Scăderi cuprinse între 10% și 20% au fost înregistrate în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, activități de închiriere și leasing, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor și fabricarea produselor din tutun.

În aceeași categorie se regăsesc alte activități profesionale, științifice și tehnice, telecomunicațiile, fabricarea produselor de cocserie și a produselor rezultate din prelucrarea țițeiului, precum și industria farmaceutică.

Scăderi de 7% până la 9% au fost raportate inclusiv în turism, IT, producția cinematografică și de televiziune, activitățile de management și consultanță, fabricarea băuturilor, activitățile juridice și de contabilitate.

Nu toate sectoarele au înregistrat scăderi. În unele activități economice, salariul mediu net a crescut ca urmare a acordării unor prime, a distribuirii unor sume din profit sau a unor rezultate mai bune de producție și încasări.

Cea mai importantă creștere a fost raportată în extracția minereurilor metalifere. Câștigul salarial mediu net a urcat cu 22,4% față de aprilie.

Majorări cuprinse între 3% și 5,5% au fost înregistrate în activitățile și serviciile de decontaminare, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, producția calculatoarelor și a produselor electronice și optice, precum și în transporturile aeriene.

Creșteri mai moderate, între 1% și 2,5%, au fost consemnate în energie, repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor, activități culturale, editare, servicii veterinare, depozitare și activități auxiliare transporturilor, prelucrarea lemnului și lucrările de geniu civil.

În sectorul bugetar, evoluția salariilor a fost diferită de la un domeniu la altul.

Câștigul salarial mediu net a crescut cu 2,4% în învățământ față de aprilie 2026. În administrația publică, majorarea a fost de 0,5%.

În schimb, în sănătate și asistență socială, salariul mediu net a scăzut ușor, cu 0,5%.

INS precizează că fluctuațiile salariului mediu sunt frecvente pe parcursul unui an și sunt influențate în special de perioada în care companiile și instituțiile acordă prime anuale, trimestriale sau de sărbători.

În final, evoluția puterii reale de cumpărare nu depinde doar de suma înscrisă pe fluturașul de salariu. Raportarea veniturilor la inflație arată în ce măsură angajații își permit efectiv mai multe sau mai puține bunuri și servicii. Datele pentru mai 2026 indică faptul că, deși salariul mediu net a crescut cu 3,2% într-un an, avansul nu a compensat evoluția prețurilor de consum.