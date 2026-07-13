Salariile din România ascund diferențe uriașe. Domeniile în care veniturile depășesc 15.000 de lei și cele care rămân sub 3.000 de lei

Salariile din România au înregistrat o scădere în luna aprilie 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Câștigul salarial mediu net a coborât la 5.843 de lei, însă media națională maschează diferențe foarte mari între sectoarele economiei. În timp ce angajații din extracția petrolului și gazelor naturale au depășit pragul de 15.000 de lei net pe lună, în alte domenii veniturile au rămas sub 3.000 de lei.

Salariile din România continuă să evidențieze contraste majore între ramurile economiei, chiar dacă media națională oferă impresia unei evoluții relativ stabile a veniturilor. Potrivit INS, câștigul salarial mediu net a fost de 5.843 de lei în aprilie 2026, cu 95 de lei mai mic decât în martie. În aceeași perioadă, câștigul salarial mediu brut a scăzut la 9.740 de lei, cu 162 de lei față de luna precedentă.

Dincolo de această medie, diferențele dintre sectoarele economice sunt considerabile. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, unde venitul mediu a ajuns la 15.429 de lei. Pe locul al doilea s-au situat activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, cu un câștig salarial mediu net de 14.249 de lei.

La polul opus, cele mai mici venituri au fost consemnate în pescuit și acvacultură, unde salariul mediu net a fost de 2.915 lei, precum și în activitățile de asistență socială fără cazare, unde media s-a ridicat la 2.955 de lei.

Diferența dintre domeniul cu cele mai mari venituri și cel cu cele mai mici depășește 12.500 de lei net pe lună. Practic, un angajat din extracția petrolului și gazelor naturale a câștigat, în medie, de peste cinci ori mai mult decât unul din sectorul pescuitului și acvaculturii.

Datele statistice arată că cele mai importante majorări lunare ale veniturilor au fost înregistrate în industria extractivă. În cazul extracției petrolului brut și a gazelor naturale, câștigul salarial mediu net a crescut cu 41,3% față de luna martie.

INS explică această evoluție prin acordarea unor prime ocazionale, drepturi în natură, ajutoare bănești, sume provenite din participarea la profitul net și alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. În plus, în anumite companii, majorările au fost influențate de nivelul producției realizate sau de încasările aferente contractelor și proiectelor aflate în derulare.

Creșteri cuprinse între 4,5% și 9% au fost consemnate și în alte sectoare economice, printre care fabricarea autovehiculelor de transport rutier, remorcilor și semiremorcilor, activitățile profesionale, științifice și tehnice, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, jocurile de noroc și pariurile, colectarea și epurarea apelor uzate, activitățile de închiriere și leasing, depozitarea și activitățile auxiliare pentru transporturi, transporturile pe apă, precum și fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie.

În schimb, cele mai accentuate diminuări lunare au fost înregistrate în activitățile de producție cinematografică, video și programe de televiziune, înregistrări audio și editare muzicală, unde câștigul salarial mediu net a scăzut cu 24,6%, precum și în fabricarea produselor din tutun, unde reducerea a fost de 23,7%.

Scăderi cuprinse între 10% și 17,5% au mai fost raportate în activitățile direcțiilor și birourilor administrative centralizate, management și consultanță în management, intermedieri financiare, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, asigurări și fonduri de pensii, portaluri web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, editare, publicitate, cercetare de piață și relații publice.

Potrivit INS, diminuările au fost determinate, în principal, de faptul că în luna martie au fost acordate prime ocazionale, drepturi în natură, ajutoare bănești sau sume din profitul net, iar în aprilie aceste plăți nu s-au mai regăsit. În alte cazuri, reducerea veniturilor a fost influențată de un nivel mai scăzut al producției sau al încasărilor.

Comparativ cu aprilie 2025, câștigul salarial mediu net a fost mai mare cu 3,5%, însă această creștere reflectă doar evoluția nominală a veniturilor.

După ajustarea cu rata inflației, indicatorii arată o diminuare a puterii de cumpărare. Indicele câștigului salarial real a fost de 93,5% față de aprilie 2025 și de 97,6% comparativ cu martie 2026. Aceste valori indică faptul că ritmul de creștere al salariilor nu a reușit să compenseze integral majorarea prețurilor.

În sectorul bugetar, evoluțiile au fost diferite de la un domeniu la altul. În învățământ, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 2,2% față de luna martie, iar în administrația publică reducerea a fost de 0,3%. În schimb, în sănătate și asistență socială s-a înregistrat o creștere de 0,7%.

INS precizează că astfel de variații lunare pot fi influențate de calendarul plății unor drepturi salariale, prime, sporuri sau alte beneficii acordate angajaților.

Statisticile publicate pentru aprilie 2026 evidențiază, totodată, diferențele structurale existente pe piața muncii din România. Domeniile cu productivitate ridicată, investiții importante și cerere mare de specialiști, precum energia și tehnologia informației, continuă să ofere venituri net superioare mediei naționale. În schimb, sectoarele cu valoare adăugată redusă sau cu resurse financiare limitate rămân în zona celor mai mici salarii din economie, ceea ce contribuie la menținerea unor decalaje semnificative între diferitele categorii de angajați.