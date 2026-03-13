Institutul Național de Statistică a anunțat că, în luna ianuarie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.220 de lei, cu 648 de lei mai mic decât cel raportat în decembrie 2025.

În același timp, câștigul salarial mediu net a coborât la 5.518 lei, înregistrând o scădere de 396 de lei față de ultima lună a anului trecut.

Potrivit INS, această evoluție este explicată în principal prin faptul că în lunile precedente au fost acordate diverse bonusuri și beneficii specifice finalului de an.

„Venitul din prima lună din 2026 a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare)”.

Statisticienii precizează că diminuarea salariilor medii poate fi explicată și prin rezultate economice mai slabe în anumite sectoare.

„De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte)”.

Datele statistice arată că cele mai ridicate câștiguri salariale medii nete continuă să fie înregistrate în sectorul IT.

Astfel, în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației salariul mediu net a ajuns la 12.801 lei. Pe locul al doilea se află industria de cocserie și prelucrare a țițeiului, unde salariul mediu net este de 11.167 lei.

La polul opus, cele mai mici venituri au fost raportate în sectorul serviciilor și în domeniul asistenței sociale fără cazare. În aceste activități, câștigurile salariale medii nete au fost de 2.871 lei, respectiv 2.948 lei.

Chiar dacă salariile au scăzut față de luna decembrie, comparativ cu ianuarie 2025 veniturile au înregistrat totuși o creștere.

Potrivit INS, câștigul salarial mediu net a fost mai mare cu 3,6% în prima lună din 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent.

La nivelul sectoarelor economice, cele mai importante scăderi ale salariului mediu net au fost înregistrate în mai multe activități economice.

Cele mai puternice diminuări, cuprinse între 21,5% și 29,5%, au fost raportate în:

activități juridice și de contabilitate

telecomunicații

intermedieri financiare (cu excepția asigurărilor și fondurilor de pensii)

extracția petrolului brut și a gazelor naturale

alte activități extractive.

Scăderi cuprinse între 13% și 17% au fost consemnate în sectoare precum industria metalurgică, fabricarea altor mijloace de transport, activități auxiliare pentru transporturi, producția și furnizarea de energie electrică și termică, tranzacții imobiliare sau fabricarea produselor farmaceutice.

În alte domenii, precum cercetare-dezvoltare, consultanță în management, producția de autovehicule, lucrări de geniu civil sau activități sportive și recreative, diminuarea salariilor a fost cuprinsă între 10% și 12,5%.

Evoluția salariilor în sectorul bugetar

În sectorul public, evoluțiile au fost moderate comparativ cu mediul privat.

Astfel, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor în administrația publică, cu 1,8%, și în învățământ, unde reducerea a fost de 0,2%.

În schimb, în domeniul sănătății și al asistenței sociale salariile au înregistrat o creștere ușoară, de aproximativ 0,8% față de luna precedentă.