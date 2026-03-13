Situația pensiilor reduse din România continuă să provoace nemulțumiri printre pensionari. Un exemplu recent arată cât de frustrantă poate fi realitatea pentru cei care au muncit zeci de ani. Un bărbat care a lucrat 28 de ani cu carte de muncă primește lunar o pensie de doar 1.300 de lei, puțin peste nivelul minim garantat de stat, de 1.281 de lei.

Cazul nu este unul izolat. În România, pensia minimă garantată se acordă celor care au cel puțin 15 ani de vechime în muncă și au atins vârsta de pensionare. Dacă suma calculată pe baza contribuțiilor este mai mică decât pensia minimă, statul completează diferența.

Astfel, chiar și cei care au contribuit mult peste perioada minimă, ca pensionarul de 28 de ani, primesc aproape aceeași sumă ca cei care au realizat doar stagiul minim necesar.

„Asta, deși am contribuit 28 de ani. Puteam să contribui doar 15 ani și primeam tot atâta, adică pensia minimă de la stat. E corect?”, a spus pensionarul.

Un factor major care explică pensiile mici este salariul real al angajatului. Mulți au primit, în trecut, o parte din venit „la negru”, fără contribuții oficiale la stat, ceea ce reduce punctajul contributiv și, implicit, pensia. De asemenea, controalele stricte asupra contribuțiilor au început abia după 2010, lăsând numeroși pensionari cu venituri reduse.

„Dumneavoastră ați avut salariu minim pe economie pe cartea de muncă si, probabil, ceva primit în mână neimpozitat. De aceea pensia e mică. Sunt mulți pensionari în aceiași situație. Sunt mulți patroni care nu plătesc contribuțiile la stat, inclusiv la pensii și bieții oameni se trezesc că au o pensie de nimic. E o bătaie de joc calculul pensiei, pentru că se plătea la negru în anii ‘90. Abia prin 2010 au început controalele”, spune un alt pensionar.

Pensia se calculează astfel: numărul total de puncte se înmulțește cu valoarea punctului de referință, în prezent 81 lei. Punctajul anual se obține raportând venitul lunar la câștigul salarial mediu utilizat pentru bugetul asigurărilor sociale.

„Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, se arată la lege.

Sunt incluse și puncte suplimentare pentru vechime:

0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani

0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani

1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani

Chiar și cu aceste puncte de stabilitate, diferența între pensia reală și pensia minimă rămâne adesea nesemnificativă, ceea ce generează nemulțumire și sentiment de inechitate.