Ministerul Muncii a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor în care semnalează că alocările prevăzute în proiectul Legii bugetului pentru anul 2026 sunt mai mici decât execuția bugetară din anul 2025 cu 7,51%. În aceste condiții, instituția avertizează că fondurile propuse nu vor fi suficiente pentru a acoperi integral unele măsuri de sprijin social. Printre acestea se numără plata ajutoarelor financiare acordate o singură dată pensionarilor cu pensii mai mici sau egale cu 3.000 de lei, dar și asigurarea fondurilor necesare pentru venitul minim de incluziune și pentru prestațiile sociale destinate copiilor cu handicap.

În document, Ministerul Muncii precizează că, după analizarea propunerii de buget pentru 2026, pusă în transparență publică, a constatat că nivelul alocărilor bugetare este inferior execuției bugetare din anul precedent. În acest context, instituția consideră că fondurile prevăzute nu acoperă în totalitate necesarul estimat pentru implementarea unor măsuri de sprijin social aflate în responsabilitatea sa.

Reprezentanții Ministerului subliniază că au promovat constant o abordare prudentă și responsabilă în gestionarea fondurilor publice, însă în același timp consideră esențială asigurarea resurselor financiare adecvate pentru aplicarea integrală a măsurilor de protecție socială.

Ministerul atrage atenția că sumele prevăzute în proiectul de buget lipsesc sau sunt subdimensionate pentru două categorii importante de cheltuieli. Prima categorie vizează măsurile de sprijin pentru familiile cu venituri reduse și pentru cele care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii. Pentru anul 2026, valoarea estimată a acestui sprijin este de aproximativ 2,4 miliarde de lei.

În acest context, Ministerul propune majorarea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii, componentă a venitului minim de incluziune, creșterea prestației sociale pentru copiii cu handicap și acordarea unui ajutor financiar pensionarilor ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei, plătit în două tranșe.

A doua problemă semnalată se referă la compensarea facturilor la energie, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 27/2022. Ministerul Muncii susține că nivelul sumelor prevăzute în proiectul de buget nu reflectă în mod adecvat necesarul estimat pentru acoperirea obligațiilor aferente anului 2026.

Instituția consideră necesară reanalizarea nivelului alocărilor bugetare pentru anul 2026, astfel încât fondurile să fie suficiente pentru implementarea integrală a măsurilor de protecție socială aflate în responsabilitatea sa.