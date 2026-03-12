Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că Executivul a aprobat în ședința de joi hotărârea privind creșterea salariului minim. Potrivit acestuia, decizia este considerată importantă pentru angajații care lucrează în mod legal.

Florin Manole a declarat că hotărârea adoptată în ședința de Guvern reprezintă o măsură pentru care PSD a susținut constant adoptarea încă din anul precedent.

Ministrul Muncii a transmis că decizia vizează sprijinirea persoanelor care muncesc corect și contribuie la economia României.

Oficialul a afirmat că, prin adoptarea hotărârii, Guvernul a deblocat o decizie importantă pentru angajați. El a menționat că măsura privind majorarea salariului minim a fost susținută de PSD încă de anul trecut.

„Astăzi am deblocat o decizie importantă pentru oamenii care muncesc cinstit şi corect în România. În şedinţa de Guvern am adoptat Hotărârea privind creşterea salariului minim. Este o măsură pentru care PSD s-a luptat încă de anul trecut”, a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii.

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 4.050 lei în luna iunie 2026, la 4.325 lei începând cu luna iulie 2026, reprezintă o creştere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută.

Astfel, în valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi.

De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi.

Florin Manole a declarat anterior că majorarea salariului minim poate avea efecte și asupra veniturilor bugetare. Potrivit ministrului, o parte din costurile pachetului de solidaritate propus de PSD ar putea fi acoperite din impozitul pe venit colectat în urma creșterii salariului minim.

Acesta a explicat că majorarea salariului minim generează în mod direct venituri suplimentare la bugetul de stat.

Ministrul Muncii a arătat că impactul bugetar al pachetului de solidaritate susținut de PSD este estimat la aproximativ trei miliarde de lei. El a precizat că o parte din această sumă poate fi acoperită din veniturile suplimentare obținute ca urmare a creșterii salariului minim.

Florin Manole a declarat că majorarea salariului minim ar putea aduce la buget peste 700 de milioane de lei din impozitul pe venit. Potrivit ministrului, această creștere a veniturilor bugetare ar fi putut apărea chiar mai devreme dacă salariul minim ar fi fost majorat de la începutul anului.

Ministrul a menționat că majorarea salariului minim urmează să fie aplicată începând cu jumătatea acestui an.