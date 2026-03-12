Protestul a fost comparabil sau chiar mai numeros decât mitingul din 14 octombrie, considerat punctul culminant al acțiunilor sindicale din Belgia, care au început la începutul anului 2025, odată cu preluarea mandatului noului guvern condus de conservatorul flamand Bart De Wever.

Participanții au afișat pancarte cu numărul 67 tăiat, semnalând nemulțumirea față de eliminarea opțiunilor de pensionare anticipată și alinierea sectorului public și privat la vârsta de pensionare de 67 de ani până în 2030, conform informațiilor publicate de AFP. Reforma guvernamentală a pensiilor este însoțită de un sistem „bonus-malus”, considerat de sindicate nefavorabil carierelor fragmentate și în special femeilor.

În același timp, participanții au atras atenția asupra dificultăților generate de creșterea prețurilor la produsele de primă necesitate, precum benzină, motorină și produse de încălzire.

„Acesta este un semn al unei hotărâri foarte puternice, dar și al anxietății generate de situația geopolitică. A face față cheltuielilor va deveni foarte dificil, odată cu creșterea prețului unei game de produse de primă necesitate: benzină, motorină, produse de încălzire”, a declarat Marie-Helene Ska, secretar general al Confederației Sindicatelor Creștine (CSC).

Prim-ministrul Bart De Wever a susținut că reformele sunt esențiale pentru restabilirea finanțelor publice și pentru a evita un act de egoism față de copiii și nepoții viitori.

„A menține cursul (reformelor) este datoria noastră. A nu face acest lucru ar fi un act de egoism față de copiii și nepoții noștri”, a susținut Bart De Wever.

Protestul a implicat numeroase organizații, printre care filiala belgiană a ATD Fourth World, care a avertizat asupra riscului creșterii sărăciei și limitării oportunităților de angajare, în contextul unor programe de formare insuficiente. Demonstrația a fost în mare parte pașnică, însă poliția a efectuat cincizeci de arestări.

„Ne temem de o creștere uriașă a sărăciei, în loc să vedem o revenire la locul de muncă (a celor fără slujbe). Programele de formare oferite sunt adesea foarte limitate”, a avertizat un voluntar din cadrul organizației.

Apelul sindicatelor la grevă a provocat perturbări majore în transportul public, administrație și colectarea deșeurilor. De asemenea, din cauza lipsei de agenți de securitate și a personalului de la sol, cele două aeroporturi principale ale Belgiei, Bruxelles-Zaventem și Charleroi, au anulat toate decolările programate pentru ziua respectivă.

Vara trecută, parlamentul belgian votase limitarea indemnizațiilor de șomaj la doi ani, ceea ce a adăugat tensiune contextului social și economic, stimulând protestele și nemulțumirea publică.