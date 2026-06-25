Se schimbă pensionarea pentru femei din iulie. Vârsta crește din nou, iar regulile pentru pensia anticipată sunt diferite

Începând cu luna iulie 2026, femeile vor ieși la pensie la o vârstă mai mare decât până acum. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, care stabilește creșterea treptată a vârstei standard de pensionare până la 65 de ani. Totodată, legislația schimbă și condițiile pentru pensionarea anticipată, eliminând sistemul cu penalizare și introducând un prag minim de 40 de ani de cotizare.

Începând cu luna iulie 2026, femeile care îndeplinesc condițiile de pensionare vor putea ieși din activitate la împlinirea vârstei de 62 de ani și 7 luni, potrivit calendarului prevăzut de noua lege a pensiilor.

Modificarea face parte din procesul de egalizare a vârstei standard de pensionare dintre femei și bărbați, proces care se va încheia în anul 2035.

Până atunci, vârsta de pensionare pentru femei va crește treptat, urmând să ajungă la 65 de ani, același prag aplicabil deja bărbaților.

Schimbarea este prevăzută în noua lege a pensiilor și reprezintă una dintre cele mai importante modificări introduse în sistemul public de pensii.

Creșterea nu se produce dintr-o singură etapă.

Legea stabilește un calendar de majorare graduală, astfel încât, în fiecare an, vârsta standard de pensionare pentru femei să fie mărită cu aproximativ două luni.

Scopul este ca, până în anul 2035, femeile și bărbații să aibă aceeași vârstă standard de pensionare, respectiv 65 de ani.

Pe vechea legislație, diferența dintre cele două categorii era de doi ani. Femeile se pensionau la 63 de ani, în timp ce bărbații la 65 de ani.

Noua lege elimină această diferență și introduce un sistem unitar pentru ambele categorii.

În prezent, în România sunt aproximativ 4,6 milioane de pensionari, iar femeile reprezintă categoria majoritară.

Noua lege aduce modificări importante și în ceea ce privește pensionarea anticipată.

Una dintre cele mai importante schimbări este eliminarea pensiei anticipate cu penalizare, mecanism care exista în legislația anterioară.

În prezent, persoanele care doresc să iasă mai devreme la pensie pot beneficia de pensie anticipată doar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de noua lege.

Astfel, este necesară împlinirea vârstei de 60 de ani și realizarea unui stagiu complet de cotizare de cel puțin 40 de ani.

Persoanele care îndeplinesc aceste condiții pot solicita pensionarea anticipată fără diminuarea cuantumului pensiei.

Noua legislație pune accent pe durata activității profesionale și pe contribuțiile efective la sistemul public de pensii.

Practic, posibilitatea pensionării înainte de împlinirea vârstei standard este rezervată persoanelor care au acumulat un stagiu foarte mare de cotizare.

Prin eliminarea penalizărilor și condiționarea accesului la pensia anticipată de realizarea unui stagiu de 40 de ani, autoritățile urmăresc să recompenseze persoanele care au avut o activitate profesională îndelungată.

Creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru femei și modificarea regulilor privind pensionarea anticipată fac parte din reforma sistemului public de pensii introdusă prin noua lege.

Autoritățile susțin că măsurile urmăresc asigurarea sustenabilității financiare a sistemului pe termen lung, în contextul îmbătrânirii populației și al presiunilor tot mai mari asupra bugetului de pensii.

În perioada următoare, calendarul de majorare a vârstei standard de pensionare pentru femei va continua să fie aplicat anual, până la atingerea pragului de 65 de ani în 2035.